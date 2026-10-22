Gazprom se declară pregătit să reia livrările de gaze către Europa: „Dacă există dorință, noi suntem pregătiți”

Gazprom este pregătit să reia livrările de gaze către Europa, dacă aceasta va fi de acord cu acest lucru, a declarat Dmitri Khandoga, șeful Gazprom Export, în marja „Forumului Economic Eurasiatic de la Verona”, organizat la Istanbul.

„Da, dacă există o astfel de dorință și de cealaltă parte, suntem pregătiți. Nu avem doar conducta Turkish Stream, avem și conducta de gaze Yamal-Europe”, a precizat Khandoga.

Mesajul transmis de Rusia arată disponibilitatea acesteia de a relua exporturile masive de gaze prin conducte, însă contextul politic și tehnic actual arată că o astfel de mișcare este extrem de improbabilă pe termen scurt.

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Conducta Yamal-Europa este una dintre cele mai mari magistrale de gaze, care leagă Peninsula Yamal din Rusia de Germania, tranzitând Belarus și Polonia. Livrările prin această conductă au fost oprite complet în mai 2022, după ce Varșovia a refuzat să mai plătească în ruble, iar Rusia a impus contrasancțiuni companiei poloneze EuRoPol GAZ.

De asemenea, Turkish Stream este o conductă funcțională care trece prin Marea Neagră și alimentează în prezent Turcia și mai multe țări din Sud-Estul și Centrul Europei, precum Ungaria și Serbia. Aceasta este una din puținele rute terestre care au rămas deschise pentru gazul rusesc.

Uniunea Europeană și-a impus prin legislație să elimine complet dependența de combustibilii fosili din Rusia. Prin urmare, statele membre au investit masiv în terminale de gaz natural lichefiat (GNL) și în diversificarea rutelor din SUA, Norvegia, Qatar și Azerbaidjan.

Moscova încearcă periodic să semnaleze Europei că este „pregătită” să readucă pe piață gazele și petrolul ieftine din Rusia și speculează adesea vulnerabilitățile energetice sau perioadele de iarnă când cererea este mare.