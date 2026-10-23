Opt state membre ale Uniunii Europene se opune acordării Canadei statutului de „membru asociat” al blocului european. Guvernele europene sunt divizate cu privire la ideea susținută de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, deși Canada nu face parte din continentul european.

Germania, Franța și alte șase țări membre UE se opun propunerii șefei Comisiei Europene, chiar dacă aceasta caracterizează relațiile „mult mai strânse” ale UE cu Canada decât cu SUA în acest moment.

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Șapte state UE contestă propunerea Ursulei von der Leyen

Șase diplomați implicați în negocieri au declarat pentru Politico că obiecțiile guvernelor vizează strict formularea de „membru asociat”, nu obiectul consolidării relațiilor dintre Bruxelles și Ottawa.

Între 29 și 30 octombrie este programat să se desfășoare Summitul UE-Canada de la Montreal. La cinci săptămâni după ce ideea a fost înaintată de președinta Comisiei Europene în discursul privind „Starea Uniunii”, divergențele dintre statele membre UE sunt în continuare mari.

Mai mulți oficiali europeni evită să-i acorde statutul de „membru asociat” Canadei

Bernd Lange, președintele Comisiei pentru Comerțul Internaționaldin Parlamentul European, a spus că UE își dorește o cooperare mai strânsă cu Canada, dar a specificat că ar evita folosirea termenului de „membru asociat”.

Motivul invocat de oficialii europeni este că ar provoca confuzie cu alte formede parteneriat ale UE, cum ar fi acordurile de asociere.

Cinci diplomați din UE susțin că Germania insistă pentru eliminarea denumirii din proiectul declarației, iar Franța, Italia și Belgia și-au exprimat scepticismul față de utilizarea formulării.

Diplomat: „Am pus carul înaintea boilor”

Patru diplomați au precizat că denumirea ar trebui definită înainte de începerea negocierilor cu Canada.

Alți doi diplomați consideră că guvernele naționale sunt deranjate de faptul că Ursula von der Leyen a făcut propunerea fără să se consulte în prealabil cu acestea.

„Am pus, categoric, carul înaintea boilor. Anunțăm ceva, dar abia apoi încercăm să stabilim ce presupune acest lucru în realitate”, s-a plâns un diplomat.

Sursa Foto: Guvernul Canadei