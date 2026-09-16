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🚨 Von der Leyen, în discursul privind „starea Uniunii”: UE este în era „cea mai puternică”, dar și „cea mai slabă” din istoria sa

Von der Leyen, în discursul privind „starea Uniunii”: UE este în era „cea mai puternică”, dar și „cea mai slabă” din istoria sa
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Actualizări
10:36

Relațiile comerciale ale UE cu China sunt „nesustenabile” și trebuie reechilibrate, afirmă von der Leyen

Șefa Comisiei Europene susține că deficitul comercial al UE cu China se ridică în prezent la 1 miliard de euro pe zi și că a „atins punctul de cotitură” și a devenit nesustenabil.

„Unii spun că se profilează al doilea șoc din partea Chinei, dar acesta este deja aici. Se vede în comunitățile și fabricile noastre din întreaga Uniune. Duce la dezindustrializarea centrelor industriale ale Europei. Această situație este nesustenabilă.”, a declarat Ursula von der Leyen.

Ea afirmă că UE „va folosi toate instrumentele de care dispune pentru a reechilibra relațiile noastre”. De asemenea, ea vorbește despre necesitatea diversificării în ceea ce privește materiile prime critice.

10:33

Șefa Comisiei Europene susține necesitatea reformării pieței energetice europene

„Europa nu poate rămâne o putere industrială dacă prețurile la energie sunt structural prea ridicate.”, a declarat Ursula von der Leyen.

Ea susține că Uniunea a reușit să se reorienteze cu succes către energii mai curate produse pe plan intern în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, dar a „simțit pe pielea proprie costul” închiderii ulterioare a strâmtorii Hormuz.

„Trebuie să mizăm și mai mult pe energia curată, accesibilă și produsă la nivel local. Fie că este vorba de energii regenerabile sau nucleare, de biometan sau de alte surse. Fără preferințe tehnologice. Dar aceste energii trebuie să ne asigure independența și să reducă prețurile la energie.”, a spus von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene afirmă că „trebuie să electrificăm Europa” și să reducem costurile importurilor de combustibili fosili. Ea menționează că există o capacitate semnificativă de energie regenerabilă care așteaptă să fie conectată, iar UE trebuie să accelereze procesul de conectare la rețea.

10:30

Von der Leyen afirmă că „relansarea economiei europene este prioritatea noastră numărul unu”

Șefa Comisiei Europene afirmă că „relansarea economiei europene este prioritatea noastră numărul unu”, întrucât Europa trebuie să-și valorifice piața imensă, industriile și serviciile de talie mondială.

Ea susține că piața unică rămâne prea fragmentată și necesită reforme suplimentare, cu scopul de a o finaliza până la sfârșitul anului viitor.

„În economia actuală, viteza este esențială. Un permis permanent sau un formular, o conexiune la rețea sau o decizie de finanțare – toate acestea pot determina unde se face o investiție și unde se creează locuri de muncă. Trebuie să acționăm mult mai repede”, spune von der Leyen.

Ursula von der Leyen delivers the State of the European Union address https://t.co/vWMIJpuBSa

— Reuters (@Reuters) September 16, 2026

10:28

Von der Leyen avertizează împotriva ultranaționaliștilor antieuropeni și a Rusiei, care „ne disprețuiesc valorile”

Von der Leyen prezintă situația ca o alegere între „o Europă independentă, care își apără valorile în această lume” și „a lăsa diviziunile și dependențele să ne țină pe loc”.

„Vrem să ne unim în jurul ideii noastre europene, conform căreia împreună putem decide asupra propriului nostru destin? Sau lăsăm ca democrațiile noastre să fie subminate de reprezentanții și marionetele autoritarilor?Fie că este vorba de ultranaționaliști sau de anti-europeni, fie că este vorba de interferența rusă sau de dezinformare, denumirile pot fi diferite, dar scopul lor este același.

Ei disprețuiesc valorile noastre și vor să distrugă unitatea noastră europeană. Așadar, să nu ne limităm doar la a riposta împotriva acestui lucru, ci să luptăm împreună pentru idealul nostru european.”, a declarat Von der Leyen.

10:26

„Ne confruntăm acum cu o lume deschis ostilă”, avertizează von der Leyen

Șefa Comisiei Europene avertizează că „UE se confruntă acum cu o lume deschis ostilă”, în care „vechile presupuneri și relații s-au deteriorat”.

Ursula von der Leyen vorbește despre „un război teritorial de agresiune” în Ucraina, „o luptă pentru capacitățile industriale” și „narațiuni”, precum și despre „discursul amețitor al schimbării și al tehnologiei” care afectează viețile oamenilor.

„Vedem acest lucru în ascensiunea extremismului și în declinul nuanțelor, chiar și în modul în care interacționăm unii cu alții. Aceste preocupări reale sunt folosite ca arme pentru a crea o prăpastie între noi, uneori din exterior, dar prea des din interior. Dar calea noastră este clară. Construirea unei Europe independente, care are puterea de a acționa. Nimic nu ne poate abate de la acest drum. Pentru că, în această lume, soarta Europei trebuie să rămână în mâinile europenilor.”

10:22

Von der Leyen: UE este în era „cea mai puternică”, dar și „cea mai slabă” din istoria sa

Von der Leyen și-a început discursul cu o descriere iconică făcută de Charles Dickens a perioadei Revoluției Franceze: „Erau cele mai bune vremuri; erau cele mai rele vremuri.”

„Este, de asemenea, o descriere potrivită a lumii în care trăim”, spune ea, adăugând că „viteza schimbării este incredibilă”.

„Aș spune că starea Uniunii noastre este cea mai puternică din câte a fost vreodată. Starea Uniunii noastre poate părea, totodată, mai precară decât a fost vreodată. Aceste două afirmații pot părea incompatibile, dar ambele sunt adevărate și reflectă aceste vremuri excepționale.”

Ea afirmă că Europa „a ales să-și croiască propria cale” în timp ce traversează „epoca complexă a… marilor posibilități și… marilor pericole”.

Europa „se eliberează de dependența toxică de combustibilii fosili ruși”, este mai bine pregătită ca niciodată să se apere și își apără valorile alături de Ucraina și Groenlanda, spune ea.

„În fragilitatea rece a lumii de astăzi, numai Europa poate oferi adevărata suveranitate europenilor,”, spune ea.

10:15

Roberta Metsola, despre ce așteaptă oamenii de la Europa

„Uniunea noastră a avansat întotdeauna pentru că oamenii au fost dispuși să facă un pas înainte atunci când situația o cerea și au transformat incertitudinea în posibilitate.

Oamenii se așteaptă la o Uniune care să facă mai mult pentru a-i proteja, mai mult pentru a-i sprijini și mai mult pentru a le apăra interesele.

Ei vor răspunsuri în ceea ce privește securitatea, competitivitatea, locuințele la prețuri accesibile, locurile de muncă de calitate, schimbările climatice și frontierele. Ei vor ca noi să apărăm o Europă a valorilor …”, a spus Roberta Metsola în debutul discursului despre Starea Uniunii.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen își prezintă miercuri discursul despre Starea Uniunii. Politico dezvăluie cele șapte mari teme: climă, AI, competitivitate, migrație, apărare, comerț și restricții pentru rețelele sociale, care vor domina agenda de la Parlamentul European.

Ursula von der Leyen vorbește miercuri de la tribuna Parlamentului European despre Starea Uniunii, într-un moment în care blocul comunitar încearcă să-și redefinească locul într-o lume marcată de războaie, competiția economică cu Statele Unite și China, schimbări climatice tot mai vizibile și presiuni migratorii, potrivit The Guardian.

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