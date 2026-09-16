Șefa Comisiei Europene susține că deficitul comercial al UE cu China se ridică în prezent la 1 miliard de euro pe zi și că a „atins punctul de cotitură” și a devenit nesustenabil.

„Unii spun că se profilează al doilea șoc din partea Chinei, dar acesta este deja aici. Se vede în comunitățile și fabricile noastre din întreaga Uniune. Duce la dezindustrializarea centrelor industriale ale Europei. Această situație este nesustenabilă.”, a declarat Ursula von der Leyen.

Ea afirmă că UE „va folosi toate instrumentele de care dispune pentru a reechilibra relațiile noastre”. De asemenea, ea vorbește despre necesitatea diversificării în ceea ce privește materiile prime critice.