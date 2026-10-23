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Ginerele lui Trump, implicat într-un scandal de proporții: transferuri secrete de 750 de milioane de dolari și legături controversate în Orientul Mijlociu obținute de spionajul olandez din telefonul lui Jared Kushner, „spart” de serviciile de informații militare ruse

Ginerele lui Trump, implicat într-un scandal de proporții: transferuri secrete de 750 de milioane de dolari și legături controversate în Orientul Mijlociu obținute de spionajul olandez din telefonul lui Jared Kushner,
Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump - Foto: Profimedia images
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Jared Kushner, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui american Donald Trump, se află în centrul unor acuzații privind presupuse aranjamente financiare de sute de milioane de dolari, care ar fi implicat oficiali și instituții din Orientul Mijlociu. Dezvăluirile apar într-un articol publicat de revista Vanity Fair, bazat pe o carte semnată de jurnalistul de investigație Matthew Cole.

Potrivit articolului, serviciile de informații olandeze ar fi obținut capturi de ecran de pe iPhone-ul lui Kushner după descoperirea unor fișiere pe serverul unui agent al serviciilor de informații militare ruse. Ulterior, agenții olandezi i-ar fi monitorizat activitatea telefonică și ar fi identificat presupuse operațiuni financiare asociate Emiratelor Arabe Unite, potrivit Vanity Fair.

Ginerele lui Donald Trump, nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace. Jared Kushner i-a împăcat pe evrei cu arabii / Sursa FOTO: wikimedia.org

Una dintre cele mai importante acuzații vizează transferul a aproximativ 750 de milioane de dolari dintr-o bancă din Azerbaidjan într-un cont deschis la First Abu Dhabi Bank, pe numele Fundației Watani Al Emarat, organizație caritabilă finanțată de guvernul emiratez.

Potrivit lui Matthew Cole, Kushner ar fi figurat ca semnatar autorizat al contului, fără să fie însă proprietarul banilor. Autorul susține că fondurile ar fi fost destinate unor operațiuni de politică externă și că organizația ar fi sprijinit activități militare și de informații desfășurate de Emiratele Arabe Unite în afara granițelor.

Investigația prezintă și o altă acuzație, potrivit căreia un cont separat din Israel ar fi primit aproximativ un miliard de dolari, sumă despre care autorul susține că ar fi fost destinată beneficiului personal al lui Kushner.

Transferul ar fi fost aranjat de președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Mai mult, premierul israelian Benjamin Netanyahu l-ar fi încurajat pe Kushner să depună fondurile în Israel.

Jurnaliștii Vanity Fair afirmă că discuțiile referitoare la aceste presupuse tranzacții ar fi fost purtate și prin intermediul lui David Friedman, ambasadorul american în Israel la momentul respectiv.

Friedman a respins orice implicare și a negat că ar fi transmis mesaje în numele lui Kushner.

„Nu știu absolut nimic despre niciuna dintre aceste acuzații”, a declarat David Friedman, fost ambasador al Statelor Unite în Israel, precizând că afirmațiile referitoare la presupusul său rol sunt „100% false”.

Avocatul lui Kushner a transmis, la rândul său, că acesta „nu are nicio idee” despre contul bancar menționat.

Jared Kushner respinge acuzațiile și amenință cu acțiuni în justiție

Reacția lui Kushner a venit joi, printr-un mesaj publicat pe platforma X, în care a contestat atât credibilitatea informațiilor, cât și lipsa documentelor care ar putea demonstra existența tranzacțiilor.

„Am negat public fiecare dintre aceste acuzații, însă autorul nu a reușit să furnizeze nici măcar o fărâmă de dovadă care să susțină vreuna dintre ele”, a scris Jared Kushner, emisarul special al președintelui Trump și ginerele acestuia.

Kushner a subliniat că articolul nu prezintă extrase bancare, documente privind transferurile, numere de cont sau date concrete ale presupuselor tranzacții.

El a invocat și numeroasele verificări la care a fost supus în perioada primei administrații Trump, inclusiv investigațiile Congresului și ancheta procurorului special. Potrivit acestuia, a cooperat voluntar cu autoritățile și a oferit peste 30 de ore de mărturie.

„Niciuna dintre aceste acuzații nu a ieșit vreodată la iveală, deoarece niciunul dintre aceste evenimente nu s-a întâmplat vreodată”, a scris Kushner.

Acesta a descris investigația drept „un amestec de fantezie, ficțiune și propagandă” și a acuzat autorul că prezintă „invenții scandaloase” sub aparența jurnalismului de investigație.

Avocatul său, Chad Mizelle, a anunțat că echipa juridică a transmis editurii Simon & Schuster, înainte de publicarea materialului, o scrisoare de 13 pagini prin care contesta acuzațiile și solicita dovezi.

„Vanity Fair a publicat acum un fragment care amplifică aceste acuzații false și defăimătoare. Nu am văzut nicio dovadă credibilă care să susțină vreuna dintre aceste afirmații și ne întrebăm ce verificare independentă a efectuat Vanity Fair înainte de a le publica”, a scris Chad Mizelle, avocatul lui Jared Kushner, pe X.

Mizelle a calificat acuzația centrală drept „categoric falsă” și a anunțat intenția echipei juridice de a-i acționa în instanță pe cei considerați responsabili.

Casa Albă atacă publicația Vanity Fair. Democrații cer explicații

Administrația Trump a reacționat vehement la publicarea articolului, acuzând revista Vanity Fair că promovează informații nefondate despre Kushner.

„Vor lansa calomnii infame și nefondate împotriva unor persoane precum Jared Kushner”, a scris Anna Kelly, adjunctul principal al secretarului de presă al Casei Albe, pe X.

Kelly a susținut că materialul nu prezintă dovezi și că se bazează pe relatările a două surse anonime care ar fi auzit despre presupusele tranzacții, fără să le fi verificat direct.

Reprezentanta Casei Albe a amintit și rolul lui Kushner în negocierile internaționale, inclusiv în eforturile pentru eliberarea ostaticilor israelieni și în discuțiile privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Donald Trump și Jared Kushner - Foto: Facebook/Jared Kushner

Donald Trump și Jared Kushner – Foto: Facebook/Jared Kushner

La rândul său, Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, a catalogat articolul drept „ȘTIRI FALSE TOTALE!”.

„Prostia asta Vanity Fair provine dintr-o carte care este o ficțiune completă și a fost inventată de mintea distorsionată a unui scriitor eșuat de romane de spionaj”, a scris Cheung pe X.

De cealaltă parte, democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților consideră că acuzațiile trebuie clarificate public.

„Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de acuzații grave potrivit cărora Jared Kushner și-a vândut politica externă celui care a oferit cel mai mult”, au transmis reprezentanții democrați ai comisiei, solicitând ca acesta să „răspundă la aceste întrebări în fața poporului american”.

Presupusele tranzacții descrise de Matthew Cole s-ar fi produs în timpul primului mandat al lui Donald Trump, când Kushner ocupa funcția de consilier principal la Casa Albă și avea un rol important în relațiile diplomatice cu statele din Orientul Mijlociu.

În cel de-al doilea mandat al președintelui american, Kushner a revenit în negocierile internaționale, participând la discuții privind conflictele din Gaza și Ucraina, precum și dosarul iranian.

El conduce și Affinity Partners, o firmă de investiții private care a atras capital din partea unor investitori din Orientul Mijlociu.

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