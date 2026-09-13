Jared Kushner, emisarul special al președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat duminică, la Kiev, că disputele teritoriale rămân principalul obstacol în calea unui acord între Ucraina și Rusia pentru încheierea războiului. Deși au fost stabilite detaliile pentru aproape toate celelalte aspecte ale unei posibile soluții de pace, divergențele privind liniile frontului și teritoriile continuă să blocheze negocierile.

Prezent la forumul „Yalta European Strategy” (YES 2026) organizat în capitala Ucrainei, oficialul american a oferit detalii despre stadiul discuțiilor de pace, potrivit publicației Kyiv Post.

Vladimir Putin și-a prezentat obiectivele teritoriale la Kremlin. Ucraina nu e de acord

Jared Kushner a subliniat că președintele rus Vladimir Putin și-a expus deja, în mod elaborat, cerințele teritoriale în timpul consultărilor recente desfășurate la Moscova, dar că Ucraina nu este de acord cu ele.

„Principala problemă va fi cea a teritoriilor, iar acesta este exact punctul în care părțile nu au ajuns încă la un acord”, a declarat emisarul american. Acesta a explicat că „președintele Putin și-a prezentat poziția cu privire la ceea ce dorește să obțină. Dacă Ucraina ar fi dorit să se retragă până la acea linie, am fi pregătit și convenit deja asupra celorlalte clauze ale acordului. În prezent, Ucraina nu dorește acest lucru”.

Rolul Statelor Unite, a adăugat oficialul, este de a media conflictul și de a găsi o „soluție creativă” care să respecte dorințele Kievului, dar și să determine Rusia să pună capăt ostilităților. Acest lucru ar permite ambelor părți să avanseze spre un mecanism capabil să prevină o nouă escaladare.

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Trump, Zelenski și Putin, dispuși să caute soluții de pace

Despre determinarea liderilor implicați în procesul de pace, emisarul a spus că există voință politică la cel mai înalt nivel pentru oprirea conflictului.

„Președintele Donald Trump este foarte, foarte dedicat acestei cauze. Steve (nr. Witkoff) și cu mine suntem foarte dedicați. Președintele Volodimir Zelenski este foarte dedicat. Din câte am văzut și am auzit, și președintele Vladimir Putin este foarte dedicat acestei cauze. Este pur și simplu o chestiune de a găsi formula potrivită care, sperăm, să mulțumească pe toată lumea și să permită avansarea procesului”, a afirmat Jared Kushner.

Un mecanism de monitorizare post-război, agreat cu Rusia

Întrebat despre șansele semnării unui armistițiu înainte de venirea iernii, reprezentantul SUA a fost rezervat și a precizat doar că mai mulți actori au înaintat diverse propuneri în acest sens. Discuțiile din ultimele luni s-au concentrat cu precădere pe garanțiile de securitate menite să asigure Ucraina că încetarea luptelor va aduce o pace durabilă.

Mai mult, Kushner a dezvăluit că, în cadrul unor negocieri trilaterale anterioare desfășurate la Abu Dhabi, delegațiile din Ucraina, Statele Unite și Rusia au convenit deja asupra unor mecanisme stricte de prevenire a reluării conflictului.

„Am elaborat un mecanism de monitorizare care implică armata și toată lumea este de acord că, odată ce se va ajunge la o soluție definitivă privind liniile frontului sau chestiunile teritoriale, va exista un mecanism pe care, sperăm, toate părțile îl vor respecta”, a concluzionat oficialul american, adăugând că această procedură reprezintă „un progres real” agreat de ambele tabere.