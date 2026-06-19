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Giorgia Meloni reacționează dur după ce Trump a declarat în presă că premierul Italiei „l-a implorat” să facă o fotografie împreună

Giorgia Meloni reacționează dur după ce Trump a declarat în presă că premierul Italiei „l-a implorat” să facă o fotografie împreună
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Giorgia Meloni a catalogat vineri afirmațiile președintelui american drept „complet false”, după ce Trump a susținut public că premierul italian l-ar fi „implorat” să facă o fotografie împreună la summitul G7 de la Evian, Franța.

Într-un interviu acordat postului italian de televiziune La7, Donald Trump a lansat o ironie la adresa liderului de la Roma, despre care a spus că: „M-a implorat să fac o poză cu ea! Chiar voia să facă o poză cu mine. Nu aveam de gând să o fac, dar mi-a fost milă de ea”.

Dacă acest atac nu era suficient, președintele american a precizat în continuare că Meloni este probabil mulțumită că el a acceptat să vorbească cu ea, deși „nu era obligat să o facă”.

Premierul Italiei a replicat imediat printr-un mesaj video postat pe rețelele de socializare, în care s-a declarat uluită de aceste invenții.

„Declarațiile lui Donald Trump sunt complet inventate, sunt sincer uluitoare. Nu știu de ce președintele Statelor Unite se comportă așa față de aliații săi. […] Pot spune doar că e păcat că nu are aceeași determinare cu dușmanii Occidentului, cu dușmanii Statelor Unite, cu liderii cu care, în schimb, pare mult mai îngăduitor. Dar un lucru trebuie să-și amintească: Italia și cu mine nu cerșim niciodată”, a spus Giorgia Meloni.

Dincolo de disputa legată de fotografia cu cei doi șefi de stat, atacul lui liderului american ascunde mai multe neînțelegeri între cele două state. În trecut, Donald Trump s-a arătat extrem de nemulțumit de refuzul Italiei de a folosi baza aeriană din Sicilia pentru a întreprinde raiduri aeriene în Iran. Trump a atacat-o pe Meloni inclusiv pentru că l-a apărat pe Papa Leon, pe care președintele SUA îl consideră „slab în fața infracționalității”.

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