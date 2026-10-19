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Un parlamentar australian a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit intenționat cu o mașină. O echipă antitero anchetează incidentul

Un parlamentar australian a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit intenționat cu o mașină. O echipă antitero anchetează incidentul
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Deputatul independent din Australia, Helen Haines, în vârstă de 65 de ani, a ajuns în stare critică la spital după ce a fost lovită intenționat cu mașina în fața biroului său electoral. Premierul australian Anthony Albanese a confirmat public că evenimentul nu a fost un accident, ci un atac deliberat, ceea ce a dus la activarea echipei antitero, relatează BBC.

Helen Haines este o deputată independentă în vârstă de 65 de ani pentru districtul Indi din Victoria, sud-estul Australiei. Aceasta a fost aleasă pentru prima dată în Camera Reprezentanților din Australia în 2019 și a fost realeasă și în 2022 și 2025. Înainte de a intra în politică, aceasta a lucrat ca asistentă medicală, moașă și cercetător în sănătate publică.

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În timp ce parlamentara descărca obiecte din portbagajul mașinii într-o parcare din apropierea biroului acesteia, un SUV a trecut pe lângă ea, a întors brusc și a accelerat direct în direcția lui Haines, prinzând-o sub mașină. Deputata a suferit răni extrem de grave, în special la picioare. Ulterior, aceasta a fost transportată în stare de urgență la spital cu ajutorul unui elicopter medical.

Premierul Anthony Albanese a subliniat că, deși este evident un act intenționat, este prea devreme pentru a stabili motivația exactă a atacatorului sau dacă acesta o cunoștea pe deputată. Albanese a declarat, într-o conferință de presă, că o „anchetă polițienească majoră” este în curs de desfășurare, iar o unitate comună de combatere a terorismului a fost activată.

„Helen Haines este incredibil de muncitoare, este extrem de inteligentă, dar cel mai important este o ființă umană complet decentă – plină de integritate și este respectată în tot parlamentul și la nivelul tuturor celor care intră în contact cu ea”, a declarat dl Albanese.

De asemenea, ministrul afacerilor interne, Tony Burke, a precizat că în ultima perioadă au apărut tot mai multe rapoarte privind amenințările la adresa politicienilor australieni, iar acest incident redeschide o dezbatere privind măsurile de protecție pentru parlamentari în comunitățile locale.

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