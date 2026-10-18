La un discurs despre securitatea Israelului ținut cu ocazia campaniei electorale în cadrul alegerilor parlamentare din Israel, Benjamin Netanyahu a arătat o hartă a Orientului Mijlociu, împărțită în mai multe facțiuni. Premierul a spus că știe cât de grav afectată este populația planetei de criza energetică globală, dar consideră războiul cu Iranul drept justificat pentru a împiedica Teheranul să fabrice arme nucleare.
„Dacă azi ești îngrijorat de prețurile la benzină, gândește-te ce s-ar fi întâmplat dacă Iranul obținea arma nucleară, ceva ce Trump n-ar fi permis niciodată”, a spus premierul israelian.
Liderul israelian a spus în mod repetat că dacă regimul islamic de la Teheran ar fi dezvoltat arme atomice, n-ar fi atacat numai Israelul, dar și țări europene, inclusiv Statele Unite. Și președintele american Donald Trump, care și-a exprimat susținerea pentru premierul israelian duminică, pe platforma Truth Social, a avertizat în mod repetat că Iranul ar fi provocat un război atomic dacă ar fi fost lăsat să continue proliferarea nucleară, criticând totodată acordul nuclear încheiat de fostul președinte Barack Obama, perceput de republicani drept favorabil Teheranului.
Netanyahu a garantat că în cazul în care Iranul va fi învins și nu va mai reprezenta o amenințare la securitatea globală, prețurile la petrol își vor reveni la nivelul de dinainte.
„Când pericolul va dispărea, prețurile la benzină vor reveni la nivelul de dinainte. Dar numai sub Trump este posibil. America este foarte norocoasă să aibă un lider curajos și convins ca Donald J. Trump”.
La discursul despre securitatea Israelului, Netanyahu a afișat o hartă a Orientului Mijlociu, împărțită în alianțe.
Netanyahu a criticat legăturile strânse dintre Teheran și Moscova, afirmând că este o operațiune antisemită împotriva statului israelian. Premierul israelian are în vedere să discute cu președintele rus Vladimir Putin. El consideră că populația musulmană din Rusia ar putea deveni o amenințare. Iranul ar putea face recrutări din rândul musulmanilor radicalizați din Rusia.
„Cooperarea Rusiei cu Iranul este ceva la care ne opunem. De fapt, este o operațiune a rețelelor cu boți împotriva Statului Israel care implică antisemitism la un nivel de neimaginat. Luăm în seamă aceste probleme. Voi discuta cu Putin dacă este nevoie. Având în vedere populația musulmană din rândul Rusiei, Iranul va încerca să recruteze agenți. Pentru că Iranul are idei nebunești să cucerească lumea”, a declarat Netanyahu pentru i24.
„Rusia are interesele ei, așa cum Israel are interesele sale, și nu întotdeauna se sincronizează. Uneori, rezultă un conflict de interese”, a spus premierul, potrivit The Jerusalem Post.
Despre Turcia, premierul a afirmat:
„Sper să nu ajungem vreodată la un război cu Turcia. Cel puțin, este ceea ce încerc să evit”.
Sursa Foto: Guvernul Israelului