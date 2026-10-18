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Netanyahu: „Știu că prețurile la benzină sunt prea mari din cauza războiului, dar ce s-ar fi întâmplat dacă Iranul avea acum bomba atomică?”

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La un discurs despre securitatea Israelului  ținut cu ocazia campaniei electorale în cadrul alegerilor parlamentare din Israel, Benjamin Netanyahu a arătat o hartă a Orientului Mijlociu, împărțită în mai multe facțiuni. Premierul a spus că știe cât de grav afectată este populația planetei de criza energetică globală, dar consideră războiul cu Iranul drept justificat pentru a împiedica Teheranul să fabrice arme nucleare. 

„Dacă azi ești îngrijorat de prețurile la benzină, gândește-te ce s-ar fi întâmplat dacă Iranul obținea arma nucleară, ceva ce Trump n-ar fi permis niciodată”, a spus premierul israelian.

Liderul israelian a spus în mod repetat că dacă regimul islamic de la Teheran ar fi dezvoltat arme atomice, n-ar fi atacat numai Israelul, dar și țări europene, inclusiv  Statele Unite. Și președintele american Donald Trump, care și-a exprimat susținerea pentru premierul israelian duminică, pe platforma Truth Social,  a avertizat în mod repetat că Iranul ar fi provocat un război atomic dacă ar fi fost lăsat să continue proliferarea nucleară, criticând totodată acordul nuclear încheiat de fostul președinte Barack Obama, perceput de republicani drept favorabil Teheranului.

Netanyahu promite că prețurile la petrol vor scădea după război

Netanyahu a garantat că în cazul în care Iranul va fi învins și nu va mai reprezenta o amenințare la securitatea globală, prețurile la petrol își vor reveni la nivelul de dinainte.

„Când pericolul va dispărea, prețurile la benzină vor reveni la nivelul de dinainte. Dar numai sub Trump este posibil. America este foarte norocoasă să aibă un lider curajos și convins ca Donald J. Trump”.

Geopolitica alianțelor din Orientul Mijlociu, în viziunea lui Netanyahu

La discursul despre securitatea Israelului, Netanyahu a afișat o hartă a Orientului Mijlociu, împărțită în alianțe.

  • Arabia Saudită, Egiptul, Pakistanul, Turcia sunt ilustrate cu culoarea verde închis, fiind considerate parte a alianței sunnite (sau Diamantul Sunnit).
  • Țările colorate cu verde deschis (Siria, Iordania, Sudan, Yemen, Liban, Eritrea, Somalia)  sunt țările sunnite considerate „prietenoase”. Inclusiv Cisiordania aflată sub Autoritatea Palestiniană este trecută în acest grup.
  • Țările conturate cu portocaliu sau cu galben, precum Turcia, Pakistan, Egipt, Etiopia, Grecia, Cipru, Azerbaidjan, Qatar, Bahrain, Kuweit, India, Oman, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Siria, Liban, Kurzii din nordul Irakului, Iordania sunt țări considerate prietenoase cu SUA și cu NATO.
  • Țările colorate cu vișiniu sunt țările inamice, parte a Axei Rezistenței: Iran, rebelii Houthi din vestul Yemenului, Hezbollah din sudul Libanului, Hamas din Fâșia Gaza.
  • Irakul are dungi vișinii (milițiile irakiene pro-Iran) și dungi gri (neutralitatea guvernului irakian), iar regiunea kurzilor din nordul Irakului, Afganistanul și Omanul sunt colorate cu gri, fiind considerate țări neutre în relațiile cu Iranul, Diamantul Sunnit și Alianța Hexagonului.
  • Țările colorate în albastru sunt parte a Alianței Hexagonului – Israel, Emiratele Arabe Unite.
  • Țările colorate cu bleu sunt țările considerate „prietenoase” cu Israel și Emiratele Arabe Unite, fiind vizate Etiopia, Forțele de Sprijin Rapid din Sudan, Somaliland, Puntland, Grecia.
  • Libia și Azerbaidjan au dungi bleu și verde deschis, fiind țări prietenoase cu Diamantul Sunnit și cu Alianța Hexagonului.
  • India este ilustrată cu dungi albastre, roz și verzi, făcând referire la relațiile de prietenie cu Israel, dar și cu Iran și cu țările arabe sunnite.
  • Rusia este colorată cu roz, fiind o țară aliată cu Iranul. Netanyahu chiar a ridicat problema privind cooperarea dintre Iran și Rusia.

Netanyahu consideră cooperarea Rusiei cu Iranul o problemă pentru Israel

Netanyahu a criticat legăturile strânse dintre Teheran și Moscova, afirmând că este o operațiune antisemită  împotriva statului israelian. Premierul israelian are în vedere să discute cu președintele rus Vladimir Putin. El consideră că populația musulmană din Rusia ar putea deveni o amenințare. Iranul ar putea face recrutări din rândul musulmanilor radicalizați din Rusia.

„Cooperarea Rusiei cu Iranul este ceva la care ne opunem. De fapt, este o operațiune a rețelelor cu boți împotriva Statului Israel care implică antisemitism la un nivel de neimaginat. Luăm în seamă aceste probleme. Voi discuta cu Putin dacă este nevoie. Având în vedere populația musulmană din rândul Rusiei, Iranul va încerca să recruteze agenți. Pentru că Iranul are idei nebunești să cucerească lumea”, a declarat Netanyahu pentru i24.

„Rusia are interesele ei, așa cum Israel are interesele sale, și nu întotdeauna se sincronizează. Uneori, rezultă un conflict de interese”, a spus premierul, potrivit The Jerusalem Post.

Despre Turcia, premierul a afirmat:

„Sper să nu ajungem vreodată la un război cu Turcia. Cel puțin, este ceea ce încerc să evit”.

Sursa Foto: Guvernul Israelului

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