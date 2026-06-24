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Henry al VIII-lea a avut 6 neveste, iar Larry Motanul a avut 6 premieri. 10 Downing Street, reședința permanentă a celei mai faimoase pisici din lume

Henry al VIII-lea a avut 6 neveste, iar Larry Motanul a avut 6 premieri. 10 Downing Street, reședința permanentă a celei mai faimoase pisici din lume
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Se pare că cea mai stabilă poziție din guvernul Regatului Unit nu este cea de prim-ministru. Este cea de pisică a reședinței 10 Downing Street. A schimbat șase premieri britanici în ultimii 10 ani, ca un veritabil „Henry al VIII-lea” al vremurilor actuale. În urmă cu 500 de ani, monarhul care a rupt relațiile cu Papalitatea de la Roma a divorțat de regina Caterina de Aragon. În doar 10 ani (din 1533 până în 1543), a schimbat șase neveste. 

Larry, pisica tigrată în vârstă de 19 ani care locuiește în reședința guvernului britanic, a urmărit venirea și plecarea prim-miniștrilor timp de mai bine de un deceniu. A asistat la ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, la o pandemie și la succesiunea monarhilor. Motanul a devenit o prezență constantă la cea mai faimoasă adresă din Marea Britanie după cea a Palatului Buckingham.

După ultimul scandal politic, persoana necunoscută din spatele contului de X al motanului Larry a făcut următoarea postare: „Încă unul de care se alege praful.”

Interacțiunile lui Larry cu premierii

Larry motanul, de când este rezidentul permanent al 10 Downing Street, a interacționat cu 6 premieri.

  • David Cameron, conservator (2010-2016);
  • Theresa May, conservator (2016-2019);
  • Boris Johnson, conservator (2019-2022);
  • Liz Truss, conservator (septembrie – octombrie 2022);
  • Rishi Sunak, conservator (2022-2024);
  • Keir Starmer, laburist (2024-2026). 

Rutina zilnică și rolul motanului Larry în protocolul reședinței

Larry își petrece ziua întâmpinând vizitatorii, inspectând securitatea și testând mobilierul străvechi pentru calitatea somnului. Zilnic, responsabilitățile sale includ contemplarea unei soluții pentru prinderea șoarecilor care pătrund în casă.

Reacții din partea personalului de la 10 Downing Street

Pe durata unei transmisiuni BBC, un șobolan a alergat în clădirea de la numărul 10. Personalul biroului prim-ministrului Marii Britanii a luat o decizie.

Este timpul să aducă o pisică. Larry a fost găsit pe străzile din Wandsworth, în sudul Londrei. Era atunci un motan tânăr, cu vârsta cuprinsă între 3 și 5 ani. Personalul l-a adoptat atunci pe motan.

„S-a simțit pur și simplu ca acasă. Publicul l-a iubit pe Lary. Primeam tot felul de cadouri, inclusiv o pătură cu numele lui Larry pe ea.”, a declarat personalul.

Impactul cultural al pisicii în media britanică

Motanul a căpătat popularitate în spațiul online, încât că în mod accidental, a devenit o celebritate globală. Interesul presei pentru felină a crescut. Au fost create și conturi pe Twitter, toate pretinzând că sunt contul oficial al pisicii.

Larry a devenit rezidentul permanent al 10 Downing Street din 15 februarie 2011. A primit și titul de „Chief Mouser”. El a fost adoptat de la adăpostul de câini și pisici Battersea.

Sursa Foto: Guvernul Britanic via Fox News

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