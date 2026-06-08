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În Silicon Valley, până și escortele se îmbogățesc din Inteligență Artificială. Damele de companie au tarife de până la 6.000 de dolari pe oră. Ce “servicii” oferă, mai exact

În Silicon Valley, până și escortele se îmbogățesc din Inteligență Artificială. Damele de companie au tarife de până la 6.000 de dolari pe oră. Ce “servicii” oferă, mai exact
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Banii din AI cresc cererea pentru escorte „nerd-first” în SUA. Un nou fenomen apărut în jurul boomului inteligenței artificiale schimbă piața serviciilor de companie din Statele Unite. În Silicon Valley, persoane cu venituri mari plătesc sume de ordinul miilor de dolari pe oră pentru conversație și timp petrecut împreună, potrivit Forbes,

Inteligența artificială schimbă piața escortelor în SUA

Potrivit Forbes, creșterea rapidă a averilor din sectorul AI a dus la o cerere mai mare pentru așa-numitele escorte „nerd-first”, adică persoane care pun accent pe conversație, interese intelectuale și compatibilitate.

Tarifele pot ajunge la mii de dolari pe oră, în funcție de experiență și tipul de interacțiune oferit.

În unele cazuri, aceste întâlniri nu rămân ocazionale. Pot evolua în relații recurente, care includ călătorii, experiențe de lux și timp petrecut împreună pe perioade mai lungi.

Meida Marek, un pseudonim online folosit de o fostă angajată din domeniul financiar, a declarat pentru Forbes că s-a reorientat către meseria de escortă după ce s-a întrebat cum ar putea afecta, în cele din urmă, inteligența artificială propriile sale perspective profesionale.

„Aș numi-o o abordare de tip «nerd-first»”, a spus Aella, o escortă și personalitate online cunoscută pentru aplicarea analizei de date în activitatea sa.

Femeile combină conținutul provocator de pe rețelele sociale cu discuții despre inteligența artificială și alte subiecte tehnice. Clienții lor sunt adesea bărbați care lucrează direct în sectorul IA, inclusiv angajați ai companiilor care beneficiază de creșterea rapidă a industriei.

„Postările despre IA funcționează”, a spus Ada Hopper, o altă escortă care operează sub un pseudonim.

Aspectele economice sunt uimitoare

În timp ce escortele de pe platformele din acest sector pot percepe tarife de aproximativ 1.000 de dolari pe oră la nivelul superior al pieței, mai multe femei intervievate pentru acest articol au declarat că practică tarife cuprinse între 3.500 și 6.000 de dolari pe oră. Hopper a spus că percepe 5.000 de dolari pe oră, în timp ce Aella a declarat că percepe 6.000 de dolari.

„Fetele care percep cele mai mari tarife nu sunt cele mai sexy”, a spus Hopper. „Sunt fetele care sunt sexy și inteligente.”

Creșterea averilor generate de IA a creat un grup tot mai mare de clienți potențiali. Angajații din domeniul tehnologic care au obținut câștiguri neașteptate din acțiuni sau averi din startup-uri caută din ce în ce mai mult o companie care să pară mai personală decât aplicațiile de întâlniri și mai autentică decât chatbot-urile cu IA.

„O conversație jucăușă și plăcută

Mulți clienți sunt mai puțin interesați de sex decât de conversații îndelungate despre viitor, tehnologie și viață.

„A fost și ceva sex pe parcurs, dar, de cele mai multe ori, a fost doar o conversație jucăușă și plăcută”, a declarat Marek pentru Forbes, amintindu-și de o întâlnire de o noapte cu un client.

Alții au descris relații care au evoluat în aranjamente recurente care implicau călătorii, experiențe de lux și perioade îndelungate petrecute împreună.

„Conexiunea umană va deveni o raritate”

Susținătorii acestui trend spun că dezvoltarea inteligenței artificiale accentuează nevoia de contact uman real.

„Pe măsură ce AI devine mai mare, conexiunea umană autentică va deveni o raritate”, a declarat escorta Charlie Levine pentru Forbes.

Aceasta a adăugat că „În viitor, să îți permiți contact uman și contexte în care există contact uman autentic va fi luxul suprem.”

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