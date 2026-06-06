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Ce fotografie generează Inteligența Artificială, dacă o rugăm să își facă un selfie

Ce fotografie generează Inteligența Artificială, dacă o rugăm să își facă un selfie
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Iată ce fotografie generează Inteligența Artificială, dacă o rugăm să își facă un selfie. Potrivit rezumatului generat de AI, Inteligența Artificială (IA) reprezintă capacitatea sistemelor informatice de a imita funcțiile cognitive umane, precum învățarea, raționamentul, rezolvarea problemelor și crearea de conținut. Aceasta funcționează prin analizarea unor volume mari de date folosind algoritmi complecși pentru a recunoaște tipare și a lua decizii, se arată în descriere.

Dar ce se întâmplă dacă rugăm Inteligența Artificială să își facă un selfie. Ei, bine, asta am făcut, iar rezultatul îl puteți vedea mai jos.

Totodată, Inteligența Artificială a dat și un răspuns la cererea noastră, un răspuns atașat fotografiei generate:
„Salut! Aici sunt eu, într-o versiune digitală, direct din camera serverelor. Te pot ajuta cu ceva?”.


Ce cuvânt nu mai poți căuta pe Google. Răspunsul pe care ți-l dă IA

Un alt element curios este și un cuvânt pe care nu îl mai poți căuta pe Google. Tot așa, Inteligența Artificială îți dă un răspuns… inedit.

Astfel, deși acest sistem este adesea mai bun, fiind mai rapid și scutind utilizatorul de a căuta informații pagină cu pagină, inteligența artificială uneori pare să și eșueze, face greșeli sau nu înțelege exact ce cauți. Un exemplu comic în acest sens este dacă încerci să cauți cuvântul „ignoră” pe Google.

Iar atunci când cauți cuvântul „ignoră” pe Google, inteligența artificială o înțelege ca pe o comandă, de fapt, și îți răspunde: „Am înțeles, voi ignora mesajul anterior. Cum te pot ajuta astăzi?”.

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Ce cuvânt nu mai poți căuta pe Google. Răspunsul pe care ți-l dă IA

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