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Incendiu de proporții la rafinaria strategică Afipsky, una dintre cele mai mari instalații din Rusia, după un atac ucrainean

Ionuț Stan
Dronă ucraineană - Foto: Facebook/Volodimir Zelenski - Imagine cu rol ilustrativ
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Rafinaria strategică Afipsky din regiunea rusească Krasnodar, una dintre cele mai importante rafinării de petrol din sudul Rusiei a fost cuprinsă de un incendiu puternic în urma unui atac cu drone ucrainene. 

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de 10 spre 11 iunie la rafinăria de petrol Afipsky din regiunea Krasnodar, una dintre cele mai importante instalații de procesare a țițeiului din sudul Rusiei. Potrivit imaginilor și înregistrărilor video publicate pe rețelele sociale de locuitori ai zonei, mai multe explozii au fost auzite înainte ca instalația să fie cuprinsă de flăcări, scrie Kiev Indepdenent.

Sursa video – X/@front_ukrainian

Rafinăria ar fi fost vizată în cadrul unui atac ucrainean, existând suspiciuni că instalația a fost lovită de o rachetă, după ce canalele rusești de monitorizare au semnalat anterior lansarea unor proiectile ghidate.

Localnicii au relatat pe rețelele de socializare că au auzit sistemele de apărare antiaeriană în funcțiune și o serie de explozii produse deasupra localității Afipsky.

Autoritățile ruse invocă resturi de drone

Autoritățile din regiunea Krasnodar au confirmat producerea incendiului, însă au susținut că acesta a fost provocat de resturile unor drone interceptate.

„Resturi de drone au căzut în localitatea Afipsky. Ca urmare, a izbucnit un incendiu la rafinărie”, au transmis reprezentanții Cartierului General Operațional al Kraiului Krasnodar.

Potrivit acestora, fragmentele provenite de la aparatele de zbor fără pilot au provocat și alte pagube în zonă, inclusiv avarierea unei conducte de gaz, spargerea unor geamuri și deteriorarea unor construcții auxiliare din apropiere.

Rafinăria Afipsky este considerată un obiectiv strategic pentru industria energetică rusă. Instalația procesează aproximativ 6,25 milioane de tone de țiței anual, reprezentând aproximativ 2% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei. Complexul produce benzină, motorină, condensat de gaze, reziduuri petroliere și sulf, fiind unul dintre cele mai importante centre de prelucrare a petrolului din sudul țării.

Întreaga regiune Krasnodar, sub asediul dronelor ucrainene

Pe lângă incidentul de la rafinărie, autoritățile locale au raportat un atac mai amplu asupra regiunii Krasnodar. Guvernatorul Veniamin Kondratyev a anunțat că resturile unei drone au lovit un bloc de locuințe din orașul Krasnodar, provocând un incendiu și rănind două persoane.

„Resturile unei drone au lovit un bloc de apartamente din Krasnodar, provocând un incendiu. Serviciile de urgență și cele specializate lucrează la fața locului. Rapoartele preliminare indică faptul că două persoane au fost rănite; acestea primesc în prezent toată asistența medicală necesară”, a declarat Veniamin Kondratyev, guvernatorul regiunii Krasnodar.

Sursa video – X/@MilitarySummary

O a treia persoană a fost rănită în districtul Seversky, unde mai multe locuințe au fost avariate în urma atacurilor.

Instalația energetică a mai fost vizată în trecut de atacuri atribuite Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, rafinăria a fost lovită în martie 2026, iar incidente similare au fost raportate și în ianuarie 2026, respectiv în septembrie și noiembrie 2025.

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