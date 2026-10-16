Prima întâlnire bilaterală dintre Volodimir Zelenski și Peter Magyar a avut loc la Bruxelles. Ce au discutat cei doi lideri

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul peter Magyar au avut prima discuție bilaterală, în cadrul summitului de două zile al Uniunii Europene. Cei doi au discutat despre drepturile minorității maghiare din Transcarpatia, relațiile bilaterale și sprijinul diplomatic pentru încheierea războiului.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Drepturile minorității maghiare, pe agenda discuțiilor

Peter Magyar a anunțat că a salutat acordul politic dintre Ungaria și Ucraina privind consolidarea drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia. El a apreciat adoptarea de către Parlamentul ucrainean a legii privind educația minorităților și începerea aplicării acesteia de către autoritățile de la Kiev.

„Am considerat că adoptarea de către Parlamentul Ucrainei a legii privind educația minorităților, în conformitate cu acordul, precum și faptul că partea ucraineană a început imediat punerea în aplicare a acesteia, reprezintă primii pași către restabilirea încrederii reciproce”, a transmis premierul ungar pe Facebook.

Magyar a salutat și hotărârea Parlamentului ucrainean din septembrie, prin care au fost recunoscute infracțiunile comise împotriva maghiarilor din Transcarpatia între 1944 și 1946, prin muncă forțată și deportări în masă.

Ungaria și Ucraina vor să își refacă relațiile

Cei doi lideri au convenit să continue consultările la nivel ministerial și să acorde o atenție deosebită îmbunătățirii situației minorităților din ambele țări.

„Am convenit că este în interesul ambelor țări să punem relațiile politice și economice pe baze noi”, a declarat Peter Magyar.

Magyar promite sprijin diplomatic pentru încheierea războiului

Premierul ungar l-a asigurat pe Zelenski de solidaritatea sa în fața agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și a afirmat că Budapesta este pregătită să contribuie diplomatic la încheierea conflictului.

„L-am asigurat pe președintele ucrainean de solidaritatea mea deplină în fața agresiunii inumane a Rusiei împotriva țării sale, care durează deja de aproape 5 ani”, a transmis Magyar.

El a adăugat că Ungaria este pregătită să folosească toate mijloacele diplomatice posibile pentru a contribui la obținerea unui armistițiu și a unei păci durabile.

„I-am spus că Ungaria este pregătită să ofere ajutor prin toate mijloacele diplomatice posibile pentru a contribui la instaurarea cât mai rapidă a unui armistițiu și a unei păci durabile.”

Zelenski laudă întâlnirea cu premierul maghiar

În timpul conferinței de la Bruxelles, Volodimir Zelenski a fost întrebat despre relația sa cu premierul Peter Magyar. Liderul ucrainean a declarat că întâșlnirea dintre cei doi a fost una „foarte bună”, în care au discutat „pe teme de economie, logistică și energie”.

Zelenski a adăugat că „nu este împotriva” unei viitoare întâlniri cu premierul ungar la Budapesta.