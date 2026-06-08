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Iran anunță încetarea atacurilor împotriva Israelului

Iran anunță încetarea atacurilor împotriva Israelului
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Comandamentul militar comun al Iranului a anunțat încetarea operațiunilor militare împotriva Israelului.

Comandamentul a afirmat însă, că dacă Israelul va continua să comită acte ostile sau de agresiune, inclusiv în sudul Libanului, atunci „va lua măsuri mult mai severe și mai zdrobitoare decât înainte”.

Trump a îndemnat Iran și Israel la armistițiu

Declarația vine după ce președintele american Donald Trump a solicitat Israelul și Iranul „să înceteze imediat focul”, după ce ultimele atacuri au amenințat să zădărnicească eforturile negocierilor pentru un acord de pace Washington-Teheran.

Pe de altă parte, Garda Revoluționară din Iran a declarat că atacurile împotriva Israelului ar putea continua toată săptămâna, perioadă în care va debuta Campionatul Mondial de Fotbal din America de Nord, unde joacă și echipa de fotbal a Iranului. Nu a existat niciun răspuns imediat din partea Israelului.

Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a spus într-o declarație scrisă pe X:

„Prioritatea noastră este securitatea națională și pacea poporului nostru. Vom apăra drepturile națiunii cu autoritate și nu ne vom retrage în fața niciunei amenințări.Diplomația și apărarea sunt cele două aripi ale puterii naționale; nu am abandonat nici terenul, nici masa negocierilor. Cu voia lui Allah, cu unitate și raționalitate, Iranul va ieși triumfător și din această încercare.”

Originile conflictului

SUA și Iran au avut relații tensionate încă de la Revoluția Islamică și criza ostaticilor din 1979. În  războiul dintre Irak și Iran, Washington l-a sprijinit pe dictatorul irakian Saddam Hussein împotriva ayatollahului Ruhollah Khomeini. Situația s-a înrăutățit de când Iranul a început să aibă program nuclear, iar Israelul l-a considerat o amenințare „existențială” pentru că Teheranul ar putea dezvolta arme nucleare. SUA au impus sancțiuni din 2006.

În 2019, a debutat Criza din Golful Persic, când Iranul a început să atace petroliere străine, SUA și-au crescut prezența militară.Pe 3 ianuarie 2020, Trump a ordonat asasinarea generalului iranian Qasem Soleimani, un comandant al forțelor Quzilor, aflat în deplasare în Irak.

Tensiunile au escaladat de la atacurile Hamas de la 7 octombrie 2023. Israelul a ripostat printr-un război la scară largă împotriva grupărilor teroriste proxy susținute de Iran. Conflictul a escaladat într-o serie de bombardamente reciproce între Iran și Israel în Războiul de 12 Zile din 2025.

Despre războiul SUA-Iran din 2026

Pe 28 februarie 2026, SUA și Israel au lansat atacuri împotriva Iranului, fiind vizați mai mulți oficiali iranieni, inclusiv ayatollahul Ali Khamenei. Atacurile surpriză (deși erau anticipate după atacul american asupra Venezuelei din ianuarie 2026 și după ce SUA au mobilizat o forță navală semnificativă în Golful Persic) au fost lansate chiar pe durata negocierilor dintre Teheran și Washington privind programul nuclear iranian.

Iranul a ripostat cu atacuri la scară largă împotriva Israelului și a statelor arabe din Golf, fiind vizate bazele militare SUA și infrastructura energetică. Conflictul a escaladat într-un război între Israel și Hezbollah și Liban. Iranul a blocat strâmtoarea Ormuz, provocând o criză energetică la nivel global.

În total, între 7.000 și 10.000 de oameni au fost uciși din cauza războiului. 47.000 de alți oameni au fost răniți. Pe 8 aprilie 2026, după ce Trump a amenințat cu „anihilarea” civilizației iraniene, SUA și Iran au încheiat în cele din urmă un armistițiu care a fost prelungit. Delegațiile americano-iraniene au negociat pacea la Islamabad pe tema acordului nuclear. Trump insistă ca Iranul să garanteze că nu va dezvolta arme nucleare și să-i predea deșeurile de uraniu îmbogățit.

Sursa Foto: Presa iraniană de stat

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