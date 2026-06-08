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Trump spune că n-a garantat niciodată „pacea” în alegerile din 2024: „N-am promis nimic”

Trump spune că n-a garantat niciodată „pacea” în alegerile din 2024: „N-am promis nimic”
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La 100 de zile de la începerea războiului cu Iran, Donald Trmp Trump neagă că și-ar fi încălcat promisiunile electroale din timpul alegerilor prezidențiale din 2024. Sau că ar fi promis vreodată „că va ține SUA în afara oricăror conflicte militare” .

„Nu am promis nimic”, a declarat președintele Donald Trump într-un interviu acordat lui Kristen Welker de la NBC.

Donald Trump și Kristen Welker - Foto: X/@Osint613

Donald Trump și Kristen Welker – Foto: X/@Osint613

Trump neagă că ar garantat pacea, dar a promis că „va opri toate războaiele” și că „nu va trimite trupe în războaie străine”

Președintele  a spus că nu-i plac „războaiele fără sfârșit”, dar a adăugat că actualul conflict cu Iranul „nu este un război fără sfârșit”.

Pe de altă parte, în timpul campaniei electorale din Pennsylvania, în 2024, Trump le-a spus participanților la miting:

„Nu vă voi trimite să luptați și să muriți în războaie străine stupide care nu se termină niciodată”.

„Nu voi începe un război. Voi opri războaiele”.

De asemenea, printre principalele priorități ale președintelui a fost „să pună capăt războaielor nesfârșite”.

Anul trecut s-a tot lăudat că a încheiat „opt războaie” (cu toate că unele dintre așa numitele „războaie” erau doar dispute diplomatice în cazul tensiunilor dintre  Egipt și Etiopia, Kosovo-Serbia), dar n-a putut opri războiul ruso-ucrainean după ce a promis în 2024 că va face pace între Kiev și Moscova în 24 de ore.

Trump spune că dacă n-ar fi atacat, Iranul ar fi obținut arma nucleară și ar fi bombardat SUA: „Nu va mai exista NBC”

„El a negat că ar fi făcut vreodată campanie electorală pe baza promisiunii „niciun nou război”. A adăugat că războiul cu Iranul nu va deveni un conflict prelungit.

Suntem acolo de câteva luni și amenințarea a fost eliminată în mare parte”, a spus Trump.

„În curând, se va termina. Dar nu poți lăsa Iranul să aibă o armă nucleară, altfel te vor arunca în aer. Nu va mai exista Kristen. Nu va mai exista NBC. Nu va mai exista emisiunea „Meet the Press.”

În contextul examinării continue a războiului SUA cu Iranul, președintele Donald Trump și-a apărat duminică poziția administrației sale în politica externă.

Trump, despre cum a refăcut armata SUA: „Am moștenit o armată groaznică. Eu am construit cea mai puternică armată. ”

Trump s-a lăudat că a construit o „armată extraordinară” și l-a atacat din nou pe predecesorul său, fostul președinte democrat Joe Biden.

„În primul rând, nu am garantat niciodată pacea. De ce aș fi construit cea mai puternică armată din lume?”, a spus Trump.

„Am moștenit o armată groaznică. Nu aveam echipament. Nu aveam nimic. Eu am construit o armată extraordinară. Când spui că am promis, nu am promis nimic.”

Trump, despre războaiele nesfârșite

Trump a reamintit că războiul din Vietnam a durat 19 ani „din cauza unor oameni proști”, după ce președintele democrat Lyndon B. Johnson a trimis trupe americane în Vietnanul de Sud, în urma incidentului din Golful Tonkin.

Președintele american Donald Trump, premierul cambodgian Hun Manet (stânga) și premierul thailandez Anutin Charnvirakul afișează documentele semnate în cadrul ceremoniei de încheiere a unui armistițiu la summitul ASEAN din Kuala Lumpur

Președintele american Donald Trump, premierul cambodgian Hun Manet (stânga) și premierul thailandez Anutin Charnvirakul afișează documentele semnate în cadrul ceremoniei de încheiere a unui armistițiu la summitul ASEAN din Kuala Lumpur

De-a lungul campaniilor sale prezidențiale, Trump a criticat în repetate rânduri implicarea SUA în acțiuni militare de lungă durată în țările din Orientul Mijlociu.

El l-a criticat inclusiv pe fostul președinte George W. Bush pentru războiul din Irak în timpul unei dezbateri republicane din 2016.

În 2013, omul de afaceri a avertizat pe Twitter în mod repetat că președintele de atunci, Barack Obama, intenționează să bage SUA într-un război cu Siria și cu Iran.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Donald Trump insistă pe anexarea Groenlandei la ultima conferință de presă. Ce a spus despre Iran și Venezuela

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