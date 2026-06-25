Iranul a atacat un transportator din Singapore în strâmtoarea Ormuz. Acordul de pace cu Trump, din nou încălcat

Iranul a atacat un vas transportator din Singapore care a navigat în strâmtoarea Ormuz. Incidentul s-a petrecut joi, la o săptămână după încheierea Memorandumului Înțelegerii dintre SUA și Iran.

Teheranul a fost de acord să redeschidă culoarul navigabil în totalitate pentru toate vasele din lume în schimbul încetării ostilităților cu SUA. Atacul a avariat bordul vasului, dar nu au fost raportate victime, transmite Wall Street Journal.

Anterior, Iranul a avertizat navele să nu traverseze rutele maritime neautorizate. Potrivit UK Maritime Trade Operations, vasul a fost lovit cu un proiectil iranian.

Wall Street Journal susține că Iranul plănuiește să facă 40 de miliarde de dolari profit anual din taxe de trecere și de protecție impuse tuturor navelor care navighează prin strâmtoarea Ormuz. Teheranul s-ar arăta chiar dispus să împartă veniturile cu țările din Golf.

SUA, Oman și alte țări arabe din Golful Persic s-au opus taxelor de trecere și au argumentat că apele internaționale trebuie să fie accesibile tuturor vaselor.

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