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Iranul acuza NATO de „complicitate” și indică România și Italia drept „complici” în războiul SUA împotriva Teheranului

Ionuț Stan
Iranul acuza NATO de
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmail Baghai - Foto: Mediafax foto
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Iranul acuză NATO de complicitate în operațiunea militară desfășurată de Statele Unite și Israel și susține că România și Italia au avut un rol important în sprijinul logistic al acțiunii militare din Orientul Mijlociu. Declarațiile au fost făcute după afirmațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte.

Noi tensiuni diplomatice au izbucnit între Iran și NATO, după ce Teheranul a acuzat Alianța Nord-Atlantică de implicare în operațiunea militară desfășurată împotriva sa de Statele Unite și Israel.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a afirmat că declarațiile recente ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, reprezintă o dovadă a implicării unor state europene în conflict, scrie Times of Israel.

Reacția oficialului iranian vine după un interviu acordat de Mark Rutte postului Fox News, în care liderul Alianței a vorbit despre sprijinul logistic oferit de bazele americane din Europa în timpul operațiunii militare „Epic Fury”, lansată împotriva Iranului la 28 februarie.

Potrivit lui Rutte, aproximativ 500 de avioane americane au decolat de pe bazele militare din Italia pentru a susține operațiunea americano-israeliană.

Secretarul general al NATO a mai declarat că aeroportul din București și-a redus temporar numărul zborurilor comerciale pentru a permite operarea avioanelor americane de realimentare, adăugând că, pe durata conflictului, între 4.000 și 5.000 de zboruri militare americane au fost efectuate de pe baze din Europa.

Sursa video – X/@SpecialReport

Teheranul cere explicații României și Italiei

În urma acestor declarații, autoritățile iraniene susțin că afirmațiile lui Mark Rutte confirmă implicarea unor state europene în operațiunea militară.

„Este vorba aici de o mărturisire clară şi zdrobitoare a complicităţii active a NATO într-un război de agresiune ilegală purtat împotriva unui stat membru suveran al ONU. Secretarul general al NATO a indicat în mod explicit Italia şi România ca fiind ţări care au participat la agresiunea împotriva Iranului”, a declarat Esmail Baghai, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe.

Baghai a cerut explicații statelor europene pe care le consideră implicate în sprijinirea operațiunii.

„Aceste ţări (România și Italia n.red), precum şi toate celelalte ţări europene care au susţinut agresiunea americano-israeliană împotriva Iranului, trebuie să explice propriilor cetăţeni şi întregii lumi de ce au ales să se facă complici la acest act flagrant de agresiune şi la comiterea unor atrocităţi în masă împotriva populaţiei iraniene”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene.

Italia respinge acuzațiile

Ministerul italian al Apărării a respins rapid interpretarea declarațiilor făcute de Mark Rutte și a precizat că bazele militare italiene au fost puse la dispoziția Statelor Unite exclusiv pentru activități tehnice și logistice.

Roma a calificat afirmațiile liderului NATO drept „un mesaj complet înşelător”, subliniind că Italia nu a autorizat folosirea bazelor sale pentru desfășurarea unor misiuni de luptă împotriva Iranului.

De cealaltă parte, până la acest moment, autoritățile române nu au avut o reacție publică în legătură cu acuzațiile formulate de partea iraniană.

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