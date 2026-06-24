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România, lăudată la Fox News de șeful NATO pentru ajutorul acordat SUA în Iran: Cu ce a contibuit Bucureștiul în timpul operațiunii Epic Fury

Melania Agiu
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România a fost lăudată public de secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru sprijinul strategic acordat forțelor aeriene ale Statelor Unite în timpul operațiunii militare împotriva Iranului. Invitat la postul de televiziune Fox News, șeful NATO a explicat că Bucureștiul și-a redus numărul zborurilor comerciale pentru a face loc avioanelor militare americane care veneau să realimenteze.

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În timpul interviului pentru Fox News, Rutte a susținut că, în ciuda unor frustrări în cadrul alianței, statele membre europene au oferit sprijin operațiunilor militare conduse de SUA.

Declarațiile sale au venit după ce Trump a intensificat presiunea asupra aliaților NATO pentru a-și spori contribuțiile la apărarea colectivă și pentru a sprijini misiunile alianței.

„Îl susțin pe deplin în această privință, când vine vorba de NATO”, a declarat Rutte în cadrul unei apariții la emisiunea „Special Report with Bret Baier” de la Fox News.

„Știu că există dezamăgire, dar să nu uităm că acestea sunt cazuri izolate”, a adăugat el.

Rutte a subliniat sprijinul european de care au beneficiat Statele Unite pentru acțiunea militară împotriva Iranului, menționând că mii de zboruri au avut ca punct de plecare baze europene pentru a sprijini misiunea.

„Înțeleg perfect dezamăgirea, dar dacă luăm, de exemplu, Italia, 500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia pentru a sprijini operațiunea. Așadar, este vorba de o acțiune de amploare.”

El a subliniat, de asemenea, asistența logistică oferită de alți aliați, precum România.

„Dacă ne uităm la întreaga Europă, numărul misiunilor se situează, din nou, între 4.000 și 5.000”, a spus Rutte. „O țară precum România — capitala sa, București — a fost nevoită să reducă traficul aerian comercial, deoarece aeroportul era folosit ca bază de realimentare. Așadar, toate aceste lucruri se întâmplă”, a adăugat el.

Mark Rutte se va întâlni cu Trump

Secretarul general al NATO a spus că va vorbi mai multe despre acest subiect cu președintele american, Donald Trump, în timpul întâlnirii de miercuri de la Casa Albă.

„Dar ceea ce voi face mâine (miercuri n.r.), în discuția mea cu președintele, nu va fi doar să discutăm despre acest subiect. Vom face și un pas înapoi pentru a privi imaginea de ansamblu a ceea ce face el pentru NATO”, a adăugat Mark Rutte.

„Când te uiți la cifrele privind investițiile pe care țările NATO le fac acum în propria apărare, acestea sunt uluitoare. Nu vă pot spune totul în această seară, pentru că trebuie să păstrez ceva și pentru mâine, și pentru presă. Dar amploarea este uriașă și chiar mai mare decât credeam atunci când am început să mă pregătesc pentru această călătorie”, a spus el.

Trimisul lui Trump laudă România

Aceasta este a doua oară, în decurs de doar câteva zile, când țara noastră este lăudată pentru ajutorul oferit Americii în timpul operațiunilor militare din Iran. După cum relata „Gândul“, weekend-ul trecut,  și Paolo Zampolli, trimisul special al președintelui Donald Trump pentru Parteneriate Globale, a dat exemplu România în presa din Italia. După ce Donald Trump a acuzat-o pe Giorgia Meloni, premierul Italiei, pentru că a refuzat să permită utilizarea bazelor italiene în timpul războiului cu Iranul, Zampolli a invitat guvernul de la Roma să ia exemplul Bucureștiului.

„Singura sugestie pe care îmi permit să o ofer este aceea de a privi către ceilalți lideri cu care relația nu s-a deteriorat, cum ar fi, de exemplu, președintele român, cu care am lucrat eu însumi”. Și, într-adevăr, România a permis SUA să folosească baza militară Kogălniceanu, situată lângă aeroportul din Constanța, care se află în plin proces de extindere pentru a deveni cea mai mare bază NATO din Europa”, a spus Zampolli în presa italiană.

Paolo Zampolli a venit prima dată în România în august 2025 și de atunci a vizitat în mai multe rânduri țara. A dezvoltat o relație bună cu președintele Nicușor Dan, patriarhul Daniel și alți oficiali, inclusiv șeful FRF sau primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

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