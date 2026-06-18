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Israelul „întrerupe toate legăturile” cu șefa politicii externe a UE. Cum a reușit Kaja Kallas să stârnească furia guvernului lui Netanyahu

Melania Agiu
Israelul „întrerupe toate legăturile” cu șefa politicii externe a UE. Cum a reușit Kaja Kallas să stârnească furia guvernului lui Netanyahu
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Ministrul Afacerilor Externe al Israelului, Gideon Saar, a anunțat, joi, că „întrerupe toate legăturile” cu șefa politicii externe a UE. Oficialul i-a reproșat Kajei Kallas că a comparat tratamentul aplicat de Israel palestinienilor cu fostul regim rasist din Africa de Sud.

Ministrul Afacerilor Externe al Israelului, Gideon Saar

Într-o postare pe rețelele sociale, Saar a acuzat-o pe Kallas că „acționează obsesiv și cu o nedreptate flagrantă” împotriva Israelului și a afirmat că aceasta nu a negat, nu a clarificat și nici nu a abordat remarca relatată de Euractiv, un site european de știri.

„Recent, s-a relatat că, în timpul vizitei sale în Mexic, ea a comparat Israelul cu regimul de apartheid care a existat în Africa de Sud”, a scris Gideon Saar pe contul său de X: „Cu toate acestea, până în prezent, ea nu a publicat nicio dezmințire, nicio clarificare sau răspuns cu privire la această declarație gravă”.

„Prin urmare, în calitate de ministru al Afacerilor Externe al Statului Israel, nu am altă opțiune decât să întrerup toate contactele cu doamna Kallas până când aceasta nu își va retrage declarațiile”, a adăugat el, comparând astfel de declarații cu „o crimă ritualică”.

Potrivit Euractiv, Kallas a făcut comparația cu apartheidul în cadrul unor discuții confidențiale, desfășurate cu ușile închise, cu oficiali din Mexico City luna trecută, la un summit organizat acolo.

La scurt timp, Kaja Kallas a răspuns la anunțul ministrului israelian

Într-un mesaj adresat lui Gideon Saar, pe X, oficialul european a afirmat că apreciază „dialogul și colaborarea” dintre UE și Israel, dar nu a făcut referire la informațiile conform cărora ar fi comparat tratamentul aplicat de Israel palestinienilor cu apartheidul din Africa de Sud.

Într-o postare pe X, Kallas a declarat:

Stimate Gideon, după cum știi, UE și Israelul sunt legate de numeroase elemente comune. Apreciez dialogul și colaborarea noastră și sunt deschisă să continuăm în acest spirit, cu respect și în mod constructiv. Dialogul reprezintă fundamentul diplomației, mai ales atunci când apar divergențe. UE este întotdeauna angajată în menținerea unei relații constructive cu Israelul.

Pentru a aduce pacea în Orientul Mijlociu, cadrul diplomatic pentru rezolvarea conflictului israeliano-palestinian rămâne singura cale viabilă. UE a condamnat așezările ilegale israeliene din Cisiordania, care îngreunează din ce în ce mai mult atingerea acestui obiectiv. Aceasta este poziția UE.”

La începutul acestei săptămâni, Kallas a declarat că UE va analiza posibilitățile de a restricționa comerțul cu așezările israeliene, ca urmare a solicitărilor venite din partea mai multor țări membre, potrivit AFP.

Gideon Saar a reacționat imediat la răspunsl lui Kallas:

„Doamnă,
Cu tot respectul – chiar și în cuvintele tale de aici, refuzi să negi sau să condami ceea ce ți se atribuie și a fost dezvăluit în public. Acest lucru vorbește de la sine.
Din câte știu eu – afirmațiile care ți s-au atribuit în legătură cu „apartheidul” nu reflectă poziția Uniunii Europene.
Chestiunea este simplă: dacă într-adevăr ai spus acele lucruri umilitoare și scandaloase – asumă-ți-le.
Dacă nu le-ai spus – neagă-le.
Atâta timp cât această umbră nu va fi îndepărtată – decizia mea rămâne valabilă.“

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