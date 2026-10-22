Pedro Sánchez și Giorgia Meloni au rezolvat „criza Schengen“. Spania și Italia renunță la controalele reciproce la frontieră. De ce și-a schimbat poziția Guvernul de la Roma

Pedro Sánchez și Giorgia Meloni, premierii Spaniei și Italiei, au rezolvat o criză care a ținut ambele țări în conflict timp de aproape trei luni. Guvernele lor au convenit, joi, să nu prelungească controalele la frontieră care mențineau parțial suspendată libera circulație în spațiul Schengen încă de la începutul lunii august.

Anunțul a fost făcut joi, în urma unei convorbiri telefonice între miniștrii de interne, Fernando Grande-Marlaska și Matteo Piantedosi, care a servit la concretizarea acordului politic încheiat săptămâna trecută de cei doi șefi de guvern la Bruxelles.

Potrivit agenției italiene ANSA, decizia a fost luată în urma unei analize atente a situației și va fi însoțită de consolidarea schimbului de informații pentru a asigura securitatea deplină a spațiului comun Schengen.

„Guvernul spaniol a decis să nu prelungească controalele la frontieră reinstituite în luna august a acestui an pentru zborurile și legăturile maritime provenite din Italia, țară care, la rândul său, va pune capăt propriilor controale”, a precizat Ministerul de Interne spaniol într-o notă.

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Criza dintre Spania și Italia a început în această vară, pe data de 30 iulie, când între 70.000 și 80.000 de persoane au intrat în Ceuta, enclava spaniolă din Africa de Nord, venind din Maroc. Pe 1 august, Roma a reinstaurat controalele temporare asupra pasagerilor din țări terțe care soseau din Spania pe cale aeriană și maritimă, invocând riscurile pentru securitatea internă și posibile infiltrări teroriste.

Madridul a răspuns pe 8 august cu verificări similare asupra călătorilor care soseau din Italia, justificându-le prin presiunea migrațională cu care se confruntă țara. Măsurile, inițial temporare, au fost apoi prelungite de mai multe ori.

Ultima prelungire a controalelor la frontierele maritime și aeriene cu Italia, decisă de Madrid din motive de reciprocitate față de măsura adoptată de Roma, expira astăzi, 22 octombrie.

Pe 16 octombrie, guvernul italian a decis să prelungească restricțiile privind legăturile cu Spania cu doar șapte zile, pentru a coordona cu Madridul ridicarea acestora și a deschide o nouă etapă de cooperare bilaterală. Această posibilitate a fost discutată la Bruxelles de către președinta Consiliului, Giorgia Meloni, și de către președintele guvernului spaniol, Pedro Sanchez, în cadrul ultimei reuniuni a Consiliului European.

Însă în spatele rezoluției există și un calcul politic. Potrivit unor surse apropiate lui Meloni, care au vorbit pentru La Vanguardia, premierul italian nu a vrut să continue să-i ofere lui Pedro Sánchez ceea ce cercul său apropiat consideră a fi „muniție“ pentru campania electorală spaniolă. Prelungirea disputei bilaterale ar putea ajunge să-l avantajeze politic pe premierul socialist, o situație pe care Roma a preferat să o evite, precizează publicația. Raționamentul pare să fie deosebit de semnificativ, având în vedere relația politică strânsă a lui Meloni cu Santiago Abascal. Partidul său Vox, înregistrează o creștere electorală semnificativă și are șanse mari pentru formarea viitoarei guvernări din Spania, într-o alianță cu Partidul Popular (PP).

Alegerile generale anticipate din Spania vor avea loc în data de duminică, 29 noiembrie 2026.