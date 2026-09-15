Italia a decis să prelungească cu încă 15 zile suspendarea acordului Schengen cu Spania, relatează agenția ANSA. Decizia de a continua controalele „la frontierele aeriene și maritime cu Spania” pentru încă două săptămâni a fost luată, marți, de ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, care a transmis hotărârea printr-o notă adresată Comisiei Europene și miniștrilor omologi din Uniunea Europeană.

Măsura, informează oficialul, a fost considerată necesară în urma verificărilor efectuate de Comitetul pentru Analiza Imigrației și Securității Frontierelor, care s-a întrunit în această dimineață. Ministrul a mai explicat că „persistă riscuri semnificative la adresa securității interne, alături de o potențială amenințare legată de o posibilă infiltrare teroristă”.

Italia suspendase inițial acordurile Schengen cu Madridul pe 31 iulie, ca răspuns la un aflux masiv de migranți în enclava spaniolă Ceuta, provenind din țara vecină, Marocul.

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Ca reacție simetrică la decizia Romei, și autoritățile din Madrid au impus propriile controale de frontieră pentru persoanele care călătoresc dinspre Italia, generând tensiuni diplomatice majore în interiorul Uniunii Europene. Această măsură este în vigoare până pe 21 septembrie.

Criza migranților din Ceuta reprezintă cel mai grav incident de frontieră din istoria recentă a Spaniei, provocat de un asalt masiv și fără precedent în zilele de 30 și 31 iulie 2026. Atunci, o breșă de securitate majoră a permis unui val uriaș de peste 60.000 de migranți să pătrundă ilegal din Maroc în enclava spaniolă din nordul Africii.

Trecerea în masă a fost orchestrată prin rețelele de socializare (Facebook, TikTok).

Guvernul condus de Pedro Sánchez a mobilizat imediat armata spaniolă și Garda Civilă pentru a securiza perimetrul enclavei. Peste 48.000 de migranți s-au întors voluntar în Maroc în primele 48 de ore de după asalt, pe măsură ce forțele de ordine au preluat controlul.

Cu toate acestea, în oraș au rămas blocați mii de migranți, inclusiv cel puțin 1.400 de minori neînsoțiți, generând dispute diplomatice intense privind repatrierea lor rapidă.

Dacă spațiul Schengen este suspendat, intrarea în Italia nu mai este liberă. Pasagerii sunt supuși controalelor regulate ale poliției de frontieră. Prezentarea unei cărți de identitate sau a unui pașaport valabil va deveni obligatorie la debarcarea în Italia. De asemenea, cetățenii din afara UE vor trebui să facă dovada șederii legale sau să dețină o viză valabilă.