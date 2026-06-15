Vicepreședintele JD Vance a declarat că va analiza împreună cu soția sa posibilitatea unei candidaturi la alegerile prezidențiale din 2028 după scrutinul intermediar din 2026. El spune că se așteaptă la sprijinul președintelui Donald Trump, indiferent de decizia finală.

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a lăsat deschisă posibilitatea unei candidaturi la Casa Albă în 2028, însă susține că o decizie va fi luată abia după alegerile de la jumătatea mandatului din 2026.

Într-un interviu acordat emisiunii „CBS Sunday Morning”, Vance a declarat că va discuta viitorul său politic împreună cu soția sa, Usha Vance, și că, deocamdată, prioritatea sa rămâne funcția pe care o ocupă în administrația americană.

„Eu și Usha ne vom așeza cu siguranță la masă și vom discuta despre ce urmează pentru familia noastră. Modul în care iau decizii este să încerc să nu le iau până când nu sunt absolut nevoit”, a declarat JD Vance.

Vance: Trump mă va susține indiferent de decizie

Deși nu a confirmat o eventuală candidatură, JD Vance s-a declarat convins că președintele Donald Trump îi va acorda sprijinul dacă va decide să intre în cursa pentru nominalizarea republicană.

„Nu am nicio îndoială că președintele Statelor Unite mă va susține cu tărie în orice decizie voi lua în cele din urmă”, a declarat Vance.

Totuși, vicepreședintele a subliniat că nu a avut încă o discuție concretă cu liderul de la Casa Albă despre alegerile prezidențiale din 2028. Potrivit acestuia, Donald Trump abordează frecvent subiectul viitorului politic al Partidului Republican, atât în discuții private, cât și în apariții publice.

„Nu aduc niciodată vorba despre asta. Dar, desigur, președintele aduce des vorba despre asta, uneori public, alteori în privat. Știți, președintele este un animal politic. Îi plac aceste lucruri. Este foarte fascinat de ele”, a afirmat vicepreședintele american.

Întrebat dacă Donald Trump îl încurajează să candideze, Vance a explicat că discuțiile dintre cei doi sunt mai degrabă orientate spre viitorul partidului și menținerea succesului electoral.

„Nu este ceva pozitiv sau negativ. Este doar… el vorbește despre asta, de genul: «Ce se va întâmpla?», știi? «Cum ne asigurăm că vom avea succes? Ce înseamnă asta pentru viitor?» Este mai degrabă o conversație de genul acesta”, a explicat el.

JD Vance, unul dintre favoriții republicanilor pentru 2028

În interiorul Partidului Republican, JD Vance este considerat unul dintre principalii potențiali candidați pentru alegerile prezidențiale din 2028. Pe lista numelor vehiculate de republicani se mai regăsesc secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, senatorii Ted Cruz și Josh Hawley, dar și personalități conservatoare influente precum Tucker Carlson.

Vicepreședintele a insistat că nu dorește ca eventualele ambiții politice să îi afecteze activitatea actuală.

„Nu vreau ca gândurile mele despre o funcție viitoare, fie că e vorba de președinție sau de orice altceva, să mă facă un vicepreședinte mai slab. Iar modul de a face asta este să-mi concentrez atenția asupra funcției pe care o am acum”, a declarat JD Vance.

Înainte de a ajunge la Casa Albă, politicianul republican a reprezentat statul Ohio în Senatul SUA, a servit în Corpul Pușcașilor Marini ai Statelor Unite și a absolvit Facultatea de Drept a Universității Yale. Vance a devenit cunoscut la nivel național după publicarea bestsellerului „Hillbilly Elegy”, iar în această săptămână lansează o nouă carte autobiografică, „Communion: Finding My Way Back to Faith”, dedicată convertirii sale la catolicism.