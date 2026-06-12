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Ce prevede acordul pe care Trump este „gata“ să-l încheie cu Teheranul. JD Vance ar urma să-l semneze la Geneva. Netanyahu, lăsat la o parte

Melania Agiu
Ce prevede acordul pe care Trump este „gata“ să-l încheie cu Teheranul. JD Vance ar urma să-l semneze la Geneva. Netanyahu, lăsat la o parte
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Platforma americană de știri și analize politice Axios a dezvăluit, vineri, ce cuprinde acordul pe care Donald Trump susține că SUA și Teheranul îl vor semna, în câteva zile, în Europa. Potrivit sursei citate este vorba despre un memorandum de înțelegere care prevede redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz, fără taxele de trecere, și ridicarea sancțiunilor împotriva Teheranului. Axios citează un diplomat dintr-una dintre țările mediatoare și unui oficial american.

Sursă foto: Mediafax

Memorandumul de înțelegere ar prelungi armistițiul cu 60 de zile, inclusiv în Liban, perioadă în care ar avea loc negocierile privind programul nuclear.

Textul include un cadru pentru abordarea stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului, deși orice măsură referitoare la programul nuclear al Iranului ar depinde de un al doilea acord, mai detaliat. Jurnaliștii susțin, de asemenea, că documentul ar putea fi semnat în următoarele zile.

Conform memorandumului, Iranul se angajează să nu producă niciodată arme nucleare și să rezolve problema rezervelor sale de uraniu îmbogățit. În schimb, SUA va începe o relaxare treptată a sancțiunilor, care va depinde de respectarea condițiilor acordului de către Teheran.

Potrivit Axios, Trump a acceptat ca una dintre soluțiile la problemă să fie diluarea uraniului iranian puternic îmbogățit pe teritoriul țării, sub controlul inspectorilor ONU.

Documentul prevede, de asemenea, restabilirea volumelor de navigație de dinainte de război, prin Strâmtoarea Ormuz, în termen de 30 de zile de la semnare. În schimb, blocada americană ar urma să fie, de asemenea, ridicată.

Oficialii americani au declarat anterior pentru Axios că, după redeschiderea strâmtorii, Iranului i se vor acorda derogări temporare de la sancțiuni, permițându-i să vândă petrol timp de 60 de zile. Acest lucru ar genera venituri prețioase pentru Teheran.

Acordul, o surpriză pentru Netanyahu

Declarația lui Trump privind posibila încheiere a acordului a fost o surpriză pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, scrie publicația.

Potrivit unei surse americane cu informații directe, în ultimele zile Netanyahu a rămas în necunoștință de situație și a contactat aliații apropiați ai administrației Trump, încercând să obțină informații.

Un diplomat dintr-una dintre țările intermediare a declarat pentru Axios că „Statele Unite și Iran au convenit asupra textului acordului”, dar acesta încă are nevoie de o aprobare finală. Potrivit surselor, documentul a primit deja aprobarea la nivel înalt în Teheran, dar este probabil să nu fi fost încă aprobat de liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei.

Dacă acordul va fi semnat, acesta ar putea fi numit „Acordul de la Islamabad”. Acesta a fost mediat în comun de Qatar și Pakistan

Unde ar putea avea loc ceremonia de semnare

Potrivit Axios, joi, patru avioane militare de transport C-17 ale Forțelor Aeriene ale SUA au decolat spre Europa, livrând echipament pentru o posibilă călătorie a vicepreședintelui SUA, JD Vance, la ceremonia de semnare a acordului de la Geneva în următoarele zile.

Doi diplomați din două țări mediatoare și a doi oficiali americani au mai declarat că acordul provizoriu a fost încheiat miercuri seară, după ore întregi de negocieri între mediatorul qatarez Ali Al-Thawad și ministrul iranian de externe Abbas Araghchi. În timpul discuțiilor de la Teheran, Al-Thawadi a vorbit la telefon de mai multe ori cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au declarat două surse.

Nu este clar dacă textul include vreo explicație detaliată despre ce se va întâmpla cu miliardele de dolari iranieni înghețați în străinătate. Iranul a insistat că trebuie să primească niște bani imediat după semnarea oricărui acord inițial, în timp ce SUA au declarat că aceștia vor fi eliberați în tranșe, în funcție de respectarea acestora. O sursă americană din afara administrației și-a exprimat îngrijorarea că problema fondurilor înghețate ar putea fi abordată într-un acord secret.

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