JD Vance dezvăluie una dintre cele mai importante clauze ale acordului dintre SUA și Iran: „Inspectorii nucleari se vor întoarce în Iran”

Vicepreședintele american JD Vance afirmă că inspectorii internaționali vor reveni în Iran în baza noului acord dintre Washington și Teheran. Administrația președintelui Donald Trump consideră că măsura este esențială pentru controlul programului nuclear iranian și pentru stabilitatea regională.

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a confirmat că inspectorii internaționali pentru energie atomică vor avea din nou acces în Iran, în conformitate cu prevederile memorandumului de înțelegere semnat recent între Washington și Teheran, scrie Nbcnews.com.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului NBC, în contextul în care numeroase întrebări continuă să planeze asupra acordului promovat de administrația președintelui Donald Trump. Întrebat direct dacă inspectorii nucleari vor putea reveni în Iran, JD Vance a răspuns fără echivoc.

Revenirea inspectorilor reprezintă unul dintre pilonii centrali ai înțelegerii dintre cele două state.

„Da, cu siguranţă. Aceasta este, de fapt, una dintre părţile esenţiale ale acordului”, a declarat vicepreședintele american.

Iranul ar urma să renunțe la stocurile de uraniu puternic îmbogățit

Vicepreședintele american a explicat că memorandumul prevede implicarea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și a Statelor Unite în procesul de eliminare a stocurilor de uraniu puternic îmbogățit deținute de Iran. Totuși, oficialul american a precizat că detaliile tehnice privind implementarea acordului urmează să fie stabilite în perioada următoare.

„Acest lucru este precizat foarte clar în memorandumul de înţelegere. Acesta este unul dintre subiectele pe care le vom discuta vineri, când toată lumea se va reuni, va semna acest acord şi va da startul negocierilor tehnice”, a afirmat JD Vance.

Declarațiile sugerează că o parte importantă a prevederilor acordului va fi clarificată în cadrul negocierilor care urmează după ceremonia oficială de semnare.

Washingtonul și Israelul au opinii diferite privind acordul

JD Vance a recunoscut că există diferențe de abordare între Washington și guvernul israelian în ceea ce privește strategia față de Iran. Cu toate acestea, administrația președintelui Donald Trump consideră că rezultatul final va contribui la consolidarea securității Israelului.

„Ei bine, ceea ce ştim este că acest acord va face Israelul mai sigur. Suntem destul de încrezători că israelienii vor fi de acord cu acest acord, odată ce vom avansa puţin mai mult”, a declarat JD Vance.

Vicepreședintele a subliniat că relația dintre Statele Unite și Israel rămâne solidă, chiar dacă cele două state nu împărtășesc întotdeauna aceeași viziune asupra tuturor dosarelor regionale.

„Cred că, în esenţă, Statele Unite au propriile interese”, a spus JD Vance. „Avem şi interese comune, dar uneori vom avea dezacorduri pe anumite teme, iar eu consider că acest lucru este absolut rezonabil.”

Declarațiile vin după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a admis public că el și președintele Donald Trump „nu sunt întotdeauna pe aceeaşi lungime de undă” în privința modului în care trebuie gestionată relația cu Iranul și securitatea regională.