JD Vance îi ia apărarea lui Trump în acordul de pace cu Iran: „Nu am făcut concesii iranienilor. Nici măcar un singur penny”

JD Vance a respins criticile presei că SUA ar fi făcut concesii Iranului. Vicepreședintele SUA a asigurat într-o conferință de presă că noul acord de pace încheiat cu Iran de către președintele Donald Trump este mai corect decât așa zisa „înțelegere nucleară” sau „Planul comun cuprinzător de acțiune” (JCPOA) care a fost încheiat în 2015, de către fostul președinte Barack Obama.

Vicepreședintele a raportat că noaptea trecută, 12,5 milioane de barili de petrol au tranzitat în strâmtoarea Ormuz.

JD Vance anunță că ostilitățile din Golful Persic au încetat

Președintele Donald Trump a semnat acordul de pace cu Iran la Palatul Versailles din Franța, în timp ce a luat o cină privată cu președintele francez Emmanuel Macron.

„Este la cel mai mare nivel de la începutul conflictului. Aș putea spune că perioada armistițiului de 60 de zile a început de azi. Deci, da, înțelegerea a început de ieri. ”, a spus vicepreședintele despre tranzitul petrolier.

„Pentru a doua noapte consecutivă, iranienii n-au mai lovit nicio navă din strâmtoarea Ormuz. Până acum, ei și-au onorat promisiunea. CENTCOM a permis unor zeci de nave să treacă de blocada navală, deci ne onorăm promisiunea.”

„Nu vom da niciun singur penny Iranului”

JD Vance a respins informația că SUA ar fi cedat Iranului un fond de 300 de miliarde de dolari pentru reparații, considerate de presa liberală și de către adversarii președintelui Trump drept „concesii”.

„Veți auzi chestii despre 300 de miliarde de dolari sau 24 de miliarde de dolari sau despre o sumă mare de bani sau despre simplul fapt că singura modalitate prin care iranienii vor obține aceste resurse – nici măcar un singur penny, apropo, din partea Statelor Unite ale Americii în nicio circumstanță – dar singura modalitate prin care ei vor avea de beneficiat de pe urma negocierilor este dacă își vor schimba în totalitate comportamentul. Dacă iranienii nu-și vor schimba comportamentul, armatele și programul lor nuclear sunt oricum distruse; dacă își schimbă comportamentul, vom avea o relație „transformatoare” cu Orientul Mijlociu. Este un câștig pentru noi.”

JD Vance a adăugat că nu vede ca „SUA să fi făcut concesi majore iranienilor – iar Iranul nu vede că i s-ar fi făcut concesii”.

Va fi JD Vance învinuit în cazul în care acordul va eșua?

Întrebat de un reporter dacă Trump chiar îl va învinui în cazul eșecului acordului de pace cu Iran, vicepreședintele a răspuns:

„Uh, nu, absolut deloc. Adică, cred că președintele a glumit, mereu face așa”.

JD Vance critică Israelul pentru că ar fi compromis negocierile de pace

JD Vance a afirmat că Israelul, ca orice stat, are dreptul să se apere.

„Dar în mod fundamental, israelienii, ca oricine altcineva, trebuie să respecte procesul de pace, care este benefic în mod fundamental pentru ei și bun pentru întreaga regiune. Eram în pragul unui acord major, iar dintr-o dată, are loc o explozie majoră în rândul populației civile din Beirut, iar mulți oameni care n-au nicio legătură cu Hezbollah își pierd viața”.