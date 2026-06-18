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JD Vance se declară „furios” pe George Bush pentru modul cum a dus războiul cu Irak: „Saddam Hussein nu era Adolf Hitler”

JD Vance se declară „furios” pe George Bush pentru modul cum a dus războiul cu Irak: „Saddam Hussein nu era Adolf Hitler”
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Într-un interviu acordat la emisiunea de podcast „The Diary of a CEO”, JD Vance i-a luat apărarea președintelui Donald Trump în gestionarea războiului cu Iran. 

Vicepreședintele și-a lăudat șeful de la Casa Albă pentru că războiul cu Iran a avut mult mai mult succes decât cel desfășurat de fostul președinte George W. Bush în Irak. JD Vance, născut în 1984, a luat parte în războiul din Irak din 2003 până în 2007 și a obținut rangul de caporal. În prezent, ca  al treilea cel mai tânăr vicepreședinte al SUA, JD Vance se declară „furios” pe fostul președinte care a condus America în războiul din 2003.

JD Vance, despre Trump: Este o persoană iubitoare

JD Vance a spus că dacă Donald Trump ar susține un test de IQ, ar fi în vârful clasamentului al celor mai inteligenți președinți americani.

„Donald Trump este o ființă umană cu totul diferită față de cum îl portretizează pass-media. Este foarte cald. Este o persoană foarte iubitoare față de copiii lui, față de nepoții lui. Este incredibil de generos. Dacă îl vezi pe Donald Trump în Biroul Oval, îți va spune că are să-ți dea un cadou. Că este o sticlă de plastic, o șapcă MAGA, o monedă sau un stilou, el este unul din acele persoane care adoră ospitalitatea. Face ca multe alte persoane să fie fericite. Este foarte inteligent. Citește foarte mult. ”, l-a descris  JD Vance pe Trump.

JD Vance se declară furios pe Bush

JD Vance a relatat cum a răspuns chemării la datorie după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. JD Vance a luptat în Irak, în războiul dus de Coaliția Internațională împotriva regimului ba’athist condus de dictatorul Saddam Hussein.

După ce a absolvit liceul, el s-a înrolat în Corpurile de Pușcași Marini SUA. A fost soldat, corespondent militar cu 2nd Marine Aircraft Wing și a staționat în Irak pentru șase luni, publicând articole și făcând fotografii. În decembrie 2005, el și cu un grup de pușcași marini au luat parte la discuții cu vicepreședintele de atunci, Dick Cheney. A obținut rangul de caporal și a două medalii.

„Încă sunt furios pe George W. Bush, chiar dacă încerc să fiu vesel. Am prieteni care au lucrat cu el. Ei cred că este un tip tare. Eu nu sunt de acord. Dar când am fost în liceu, am fost la un restaurant și un tip a venit, avea o pălărie de veteran din cel de-al Doilea Război Mondial. Am zis că această generație se stinge. Mulți veterani pe care îi întâlnești au fost în Vietnam, în Irak, dar îmi amitnesc că acest tip a răspuns apelului, acum noi răspundem chemării la datorie. Așa a fost după 9/11.  A fost o analogie. Saddam Hussein era Adolf Hitler. Aveai oportunitatea să-i spui NU lui Adolf Hitler.  Nu poți să spui că Saddam Hussein era Adolf Hitler. Nu era. Cred că George W. Bush n-a fost grijuliu când a spus asta. A chemat națiunea  să facă tot ce era în interesul națiunii, a impulsionat patriotismul”. 

JD Vance, despre dosarele cu OZN-uri

Întrebat dacă extratereștrii sunt reali, JD Vance a explicat:

„Nu știu. Este ceva ce mi-am jurat către mine însumi – sunt de un an și jumătate în această funcție –  că voi publica toate informațiile clasificate despre tot ce știm despre OZN-uri. Nu am făcut-o încă. Esate una dintre cele mai nebunești chestii pe care le poți avea în această funcție”. 

JD Vance îl critică pe Netanyahu

La fel ca șeful său de la Casa Albă, și JD Vance a luat poziție împotriva celui mai mare aliat al SUA. A început încă de la conferința de presă susținută joi să-l critice pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru acțiunile militare din Liban, ce ar fi putut compromite negocieriel de pace cu Iran.

JD Vance a respins categoric modalitățile foștilor președinți George W. Bush și Barack Hussein Obama de a răsturna regimuri, fie prin războaie convenționale la scară largă, fie prin revoluții finanțate, ca ulterior să rezulte state eșuate măcinate de războaie civile sau focare de terorism, cum s-a întâmplat în cazul Afganistanului, Irakului, Yemenului,  Libiei și a Siriei.

„Cred că există oameni în societatea israeliană care ar dori să transforme Iranul în Libia, practic un stat eșuat cu 90 de milioane de locuitori? Probabil.Dar nu știu dacă Bibi își dorește asta.De fapt, nu am avut niciodată o astfel de conversație cu el. Ar fi o conversație interesantă de purtat.Vă spun chiar acum: este Iranul transformat într-o Libie persană bună pentru Statele Unite ale Americii? Absolut că nu.”

Sursa Foto: White House

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