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Noul secretar de presă al Casei Albe, Katie Zacharia, demisă la nici o săptămână de la preluarea funcției

Noul secretar de presă al Casei Albe, Katie Zacharia, demisă la nici o săptămână de la preluarea funcției
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Noua secretară de presă a Casei Albe, Katie Zacharia, a fost demisă din funcție la doar cinci zile de la preluarea mandatului. Deși surse din interior confirmă că aceasta a fost concediată pe fondul controversei privind lipsa sa de acreditare juridică, președintele Donald Trump a declarat public că a încurajat-o să își reconsidere poziția, relatează The New York Times.

„Sincer, dacă aș fi în locul tău, m-aș răzgândi”, a spus Trump, povestind conversația sa cu Katie Zacharia. „Katie, ai nevoie de asta? Nu cred că ai nevoie de asta”, a adăugat președintele american.

Katie Zacharia a avut un început dificil încă din prima sa conferință de presă acordată marți la Casa Albă, urmată mai apoi de o avalanșă de critici despre faptul că s-a prezentat în mod eronat drept avocat, în ciuda faptului că nu a reușit să treacă de examenul de barou.

Zacharia, care și-a petrecut o mare parte din carieră ca comentator politic conservator și în roluri de comunicare, a primit o ofertă pentru postul de secretar de presă al Casei Albe pe 9 octombrie.

Controversa care a dus la demiterea acesteia este legată de faptul că s-a prezentat public drept avocat. Întrebările jurnaliștilor după prima ei conferință de presă la Casa Albă, dar și investigațiile ulterioare au dezvăluit că aceasta nu figurează ca avocat în baroul niciunui stat american. Mai mult, Zacharia a pretins în fața presei în mod bizar că ar fi dat un examen în China.

Katie Zacharia a fost întrebată marți de un reporter în ce stat a promovat examenul de barou necesar pentru a deveni avocat în SUA, moment în care aceasta a răspuns „Când m-am mutat în China”. În apărarea acesteia, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a precizat că Zacharia este „extrem de calificată și inteligentă pentru a ajuta la informarea poporului american”.

Miercuri, grupul de supraveghere Campaign for Accountability a depus o plângere la Asociația Baroului din California și a solicitat o anchetă pentru a stabili dacă aceasta „s-a prezentat în mod repetat publicului ca având dreptul să practice avocatura fără licență în acest sens, un comportament considerat de legea din California drept infracțiune”.

Zacharia a susținut examenul de barou în California după ce a absolvit facultatea de drept, dar nu l-a promovat, arată Wall Street Journal. Acest examen este considerat pe scară largă drept unul dintre cele mai dificile de promovat din Statele Unite.

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