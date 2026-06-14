Prima pagină » Știri externe » Kievul reacționează dur după ce SUA au dezvăluit mai multe documente secrete despre biolaboratoarele din Ucraina

Kievul reacționează dur după ce SUA au dezvăluit mai multe documente secrete despre biolaboratoarele din Ucraina

Kievul reacționează dur după ce SUA au dezvăluit mai multe documente secrete despre biolaboratoarele din Ucraina
Galerie Foto 7
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ministerul Sănătății din Ucraina a respins ferm acuzațiile lansate despre laboratoarele secrete de către directoarea demisionară a Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, pe care le-a calificat drept absurde și pline de erori grosolane, scrie Ukrainskaia Pravda.

Scandalul a izbucnit după ce Tulsi Gabbard a publicat o serie de documente catalogate drept „declasificate” care ar indica o rețea globală de peste 120 de „biolaboratoare” periculoase finanțate de către guvernul american în 30 de țări, printre care se numără și Ucraina.

„Astăzi, public informații nemaivăzute până acum care dezvăluie noi dovezi ale finanțării anterioare de către guvernul SUA a peste 120 de laboratoare biologice în peste 30 de țări, inclusiv Ucraina. În sprijinul Ordinului Executiv al președintelui Trump de a pune capăt finanțării federale a cercetării privind funcțiile periculoase din întreaga lume și de a crește transparența și responsabilitatea, ODNI va continua să colaboreze cu partenerii din întreaga Administrație pentru a identifica unde se află aceste laboratoare, ce agenți patogeni conțin și ce „cercetări” se desfășoară”, a scris Tulsi Gabbard pe X.

Cu puțin timp înainte de a părăsi funcția pe fondul demisiei sale, Tulsi Gabbard a publicat un comunicat de presă însoțit de o hartă cu biolaboratoarele finanțate de SUA. În același timp, șefa serviciilor de informații din SUA a acuzat Guvernul SUA că a ascuns publicului american finanțarea cercetării privind agenții patogeni periculoși. Laboratoarele, printre care și cele din Ucraina, ar fi prezentat un risc major de „compromitere” din cauza războiului desfășurat de Rusia.

Acest subiect readuce în discuție o narațiune mai veche, promovată intens de Rusia în anul 2022 referitoare la existența unor laboratoare secrete de arme biologice în Ucraina.

Care este răspunsul Ucrainei

Ministerul a declarat că cooperarea dintre Ucraina și Statele Unite în domeniul biosecurității de-a lungul multor ani a avut ca scop exclusiv consolidarea capacității sistemului de sănătate publică, supravegherea epidemiologică, diagnosticarea de laborator, biosecuritatea și biosiguranța.

Ministerul Sănătății de la Kiev a respins categoric acuzațiile privind existența unor programe militare biologice sau biolaboratoare secrete pe teritoriul său. Potrivit comunicatului emis de aceștia, cooperarea cu SUA în domeniul biologic are un caracter civil și vizează consolidarea sănătății publice, supravegherea epidemiologică și diagnosticarea.

Ucrainenii au precizat că aceste acuzații au fost analizate oficial în anul 2022, în cadrul unui proces internațional derulat la cererea Rusiei. Atunci, atât Ucraina, cât și SUA, au prezentat informații detaliate, iar acuzațiile nu au fost confirmate. Mai mult, subiectul a fost discutat și în Consiliul de Securitate al ONU, fără ca Rusia să prezinte dovezi care să susțină afirmațiile sale.

De asemenea, Kievul afirmă că prezența unor agenți patogeni în laboratoarele sale este o practică normală la nivel mondial pentru diagnostic, cercetare și monitorizare epidemiologică.

„Prin însăși natura lor, acestea nu sunt nici concepute, nici capabile să fie utilizate pentru dezvoltarea de arme biologice sau pentru efectuarea de cercetări care vizează crearea de agenți patogeni cu proprietăți periculoase sporite”, a subliniat Ministerul Sănătății.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ucraina și Moldova intră de luni în prima fază a negocierilor de aderare la UE
18:22
Ucraina și Moldova intră de luni în prima fază a negocierilor de aderare la UE
NEWS ALERT Iranul anunță că atacurile Israelului în Beirut ar putea da peste cap acordul de pace cu SUA. Teheranul amenință cu riposta
17:27
Iranul anunță că atacurile Israelului în Beirut ar putea da peste cap acordul de pace cu SUA. Teheranul amenință cu riposta
SCANDAL Liderul naționalist Jordan Bardella din Franța respinge sprijinul lui Trump în alegerile din 2027
17:25
Liderul naționalist Jordan Bardella din Franța respinge sprijinul lui Trump în alegerile din 2027
REFERENDUM Elveția a spus „Nu” inițiativei de plafonare a numărului de locuitori al țării. Care este rezultatul referendumului care voia să interzică imigrația
17:17
Elveția a spus „Nu” inițiativei de plafonare a numărului de locuitori al țării. Care este rezultatul referendumului care voia să interzică imigrația
COMUNICAT MAE revine cu un comunicat de presă după violențele din Irlanda de Nord. Mai mulți români au depus cereri pentru repatriere
16:39
MAE revine cu un comunicat de presă după violențele din Irlanda de Nord. Mai mulți români au depus cereri pentru repatriere
POLITICĂ Cum reacționează presa străină la rocada lui Nicușor Dan pentru Palatul Victoria. Veștea, „ultima carte” jucată pentru a salva stabilitatea țării
15:37
Cum reacționează presa străină la rocada lui Nicușor Dan pentru Palatul Victoria. Veștea, „ultima carte” jucată pentru a salva stabilitatea țării
Mediafax
Marșul Normalității, cu Diana Șoșoacă printre participanți, s-a încheiat cu amenzi și sesizări penale
Digi24
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
Cancan.ro
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Adevarul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia acum se recoltează”
Mediafax
Pe ce voturi mizează Adrian Veștea să își treacă Guvernul: care tabără câștigă
Click
Un nou trend în materie de vacanțe, tot mai popular printre români. Cât costă excursiile de o zi prin Europa: „Aş recomanda oricui”
Digi24
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
Cancan.ro
Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani
Ce se întâmplă doctore
Primele rezultate ale autopsiei în cazul băiețelului de 2 ani găsit mort într-un apartament din Galați. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Descopera.ro
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Cristalele de spațiu-timp ar putea genera găuri negre rare
REACȚIE UDMR, luată prin surprindere de desemnarea lui Adrian Veștea: „Kelemen Hunor nu a fost informat”
18:28
UDMR, luată prin surprindere de desemnarea lui Adrian Veștea: „Kelemen Hunor nu a fost informat”
REACȚIE George Simion condamnă ingerința lui Nicușor Dan în PNL și desemnarea lui Veștea peste decizia partidului
18:01
George Simion condamnă ingerința lui Nicușor Dan în PNL și desemnarea lui Veștea peste decizia partidului
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
17:58
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWS Ședință la USR după decizia lui Nicușor Dan. Liderii vor decide dacă îl susțin pe Adrian Veștea
17:29
Ședință la USR după decizia lui Nicușor Dan. Liderii vor decide dacă îl susțin pe Adrian Veștea
REACȚIE Preşedintele Senatului califică nominalizarea lui Adrian Veștea ca pe „un act greu de digerat” politic. Ce spune liberalul legat de ședința de luni
17:28
Preşedintele Senatului califică nominalizarea lui Adrian Veștea ca pe „un act greu de digerat” politic. Ce spune liberalul legat de ședința de luni
ULTIMA ORĂ Gigi Becali s-a dezlănțuit în fața bisericii și îi numește sataniști pe Ilie Bolojan și pe USR: „Veștea ăla să rămână în jurul liberalilor”
16:50
Gigi Becali s-a dezlănțuit în fața bisericii și îi numește sataniști pe Ilie Bolojan și pe USR: „Veștea ăla să rămână în jurul liberalilor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe