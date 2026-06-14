Ministerul Sănătății din Ucraina a respins ferm acuzațiile lansate despre laboratoarele secrete de către directoarea demisionară a Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, pe care le-a calificat drept absurde și pline de erori grosolane, scrie Ukrainskaia Pravda.

Scandalul a izbucnit după ce Tulsi Gabbard a publicat o serie de documente catalogate drept „declasificate” care ar indica o rețea globală de peste 120 de „biolaboratoare” periculoase finanțate de către guvernul american în 30 de țări, printre care se numără și Ucraina.

„Astăzi, public informații nemaivăzute până acum care dezvăluie noi dovezi ale finanțării anterioare de către guvernul SUA a peste 120 de laboratoare biologice în peste 30 de țări, inclusiv Ucraina. În sprijinul Ordinului Executiv al președintelui Trump de a pune capăt finanțării federale a cercetării privind funcțiile periculoase din întreaga lume și de a crește transparența și responsabilitatea, ODNI va continua să colaboreze cu partenerii din întreaga Administrație pentru a identifica unde se află aceste laboratoare, ce agenți patogeni conțin și ce „cercetări” se desfășoară”, a scris Tulsi Gabbard pe X.

Cu puțin timp înainte de a părăsi funcția pe fondul demisiei sale, Tulsi Gabbard a publicat un comunicat de presă însoțit de o hartă cu biolaboratoarele finanțate de SUA. În același timp, șefa serviciilor de informații din SUA a acuzat Guvernul SUA că a ascuns publicului american finanțarea cercetării privind agenții patogeni periculoși. Laboratoarele, printre care și cele din Ucraina, ar fi prezentat un risc major de „compromitere” din cauza războiului desfășurat de Rusia.

Acest subiect readuce în discuție o narațiune mai veche, promovată intens de Rusia în anul 2022 referitoare la existența unor laboratoare secrete de arme biologice în Ucraina.

Care este răspunsul Ucrainei

Ministerul a declarat că cooperarea dintre Ucraina și Statele Unite în domeniul biosecurității de-a lungul multor ani a avut ca scop exclusiv consolidarea capacității sistemului de sănătate publică, supravegherea epidemiologică, diagnosticarea de laborator, biosecuritatea și biosiguranța.

Ministerul Sănătății de la Kiev a respins categoric acuzațiile privind existența unor programe militare biologice sau biolaboratoare secrete pe teritoriul său. Potrivit comunicatului emis de aceștia, cooperarea cu SUA în domeniul biologic are un caracter civil și vizează consolidarea sănătății publice, supravegherea epidemiologică și diagnosticarea.

Ucrainenii au precizat că aceste acuzații au fost analizate oficial în anul 2022, în cadrul unui proces internațional derulat la cererea Rusiei. Atunci, atât Ucraina, cât și SUA, au prezentat informații detaliate, iar acuzațiile nu au fost confirmate. Mai mult, subiectul a fost discutat și în Consiliul de Securitate al ONU, fără ca Rusia să prezinte dovezi care să susțină afirmațiile sale.

De asemenea, Kievul afirmă că prezența unor agenți patogeni în laboratoarele sale este o practică normală la nivel mondial pentru diagnostic, cercetare și monitorizare epidemiologică.