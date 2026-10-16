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Kimberly Guilfoyle suferă o nouă „umilință“, după demiterea publică din funcția de ambasador al SUA în Grecia. Președintele elen nu îi va organiza ceremonia tradițională de rămas bun. Ce prevedea protocolul dacă mandatul ar fi fost dus la final

Melania Agiu
Kimberly Guilfoyle suferă o nouă „umilință“, după demiterea publică din funcția de ambasador al SUA în Grecia. Președintele elen nu îi va organiza ceremonia tradițională de rămas bun. Ce prevedea protocolul dacă mandatul ar fi fost dus la final
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Kimberly Guilfoyle, a suferit o nouă umilință după demiterea sa publică din funcția de ambasador al Statelor Unite în Grecia: nu va beneficia de o ceremonie tradițională de rămas-bun din partea șefului Republicii Elene, potrivit unor surse citate de Daily Mail.

Președintele Greciei, Constantin Tasoulas, nu va organiza tradiționala ceremonie de rămas-bun pentru Kimberly Gilfoyle la Palatul Prezidențial de la Atena, așa cum se obișnuiește în cazul ambasadorilor care își încheie mandatul,scrie publicația britanică. Dacă mandatul ei s-ar fi încheiat în condiții normale și nu pe fondul unor scandaluri, Gilfoyle ar fi efectuat o vizită de rămas-bun la înalți demnitari, potrivit articolului.

„Protocolul prevede ca fiecare ambasador care își încheie mandatul să efectueze o vizită de curtoazie la șeful statului, la prim-ministru și la ministrul de Externe”, a declarat o sursă de la ambasada din Atena pentru ziarul britanic. „Cu toate acestea, din cauza plecării sale neașteptate, nu i se va permite să-și ia rămas bun”, a precizat aceeași sursă.

Potrivit ziarului Daily Mail, și biroul lui Tasoula a confirmat că, deocamdată, nu există planuri pentru o ceremonie oficială de rămas-bun pentru Gilfoyle.

Cu toate acestea, un consilier de rang înalt al lui Tasoulas a speculat că Guilfoyle ar putea să ia inițiativa în propriile mâini.

„Este atât de obraznică încât nimeni nu exclude posibilitatea ca ea să apară oricum, pentru a încerca să impună o despărțire grandioasă, în ciuda rușinii prin care trece în prezent”, a spus consilierul. „Oricine ar fi extrem de jenat să facă așa ceva, dar vorbim despre Kimberly.”

Această respingere extraordinară survine în contextul în care plecarea bruscă a lui Guilfoyle a zguduit Ambasada SUA la Atena.

„Este ceva fără precedent”, a declarat unul dintre cei mai vechi angajați ai misiunii, care a dorit să rămână anonim. „Nu am mai văzut niciodată o „decapitare“ atât de violentă a misiunii. De obicei, aceste îndepărtări se petrec în liniște. De data aceasta a fost brusc.”

Demiterea ambasadoarei a survenit după publicarea unor articole controversate în „Wall Street Journal”. Astfel, în timpul unei ședințe de pregătire desfășurate marți dimineață pentru prima conferință de presă a noii sale purtătoare de cuvânt, Katie Zacharia, la Casa Albă, președintele Donald Trump, i-a cerut lui Zacharia să anunțe publicul că îi cere lui Guilfoyle să demisioneze.

„I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să-și dea demisia”, a declarat Zacharia marți în fața jurnaliștilor. „A fost un membru de mare valoare al echipei și îi urăm toate cele bune.”

Primul scandal diplomatic din jurul ambasadoarei SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle, a izbucnit în urma unui articol publicat de ziarul Wall Street Journal pe 25 septembrie. Totul a pornit de la o cină tensionată care a avut loc la Atena în luna martie la care a participat și ministrul grec al Energiei. În cadrul acesteia, Kimberly Guilfoyle ar fi declarat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan din România și că o situație similară s-ar putea produce și în Grecia.

Într-un alt articol din 7 octombrie, Kimberly Guilfoyle îi cerea cu insistență unui important donator republican, Eric Deters, să îi plătească o datorie personală de 100.000 de dolari. Guilfoyle nu a comentat direct aceste raportări, deși avocatul ei a declarat că aceasta nu a comis nicio abatere, iar Ambasada SUA la Atena și-a exprimat tacit sprijinul pentru ea.

Un fost angajat al ambasadei din Grecia, s-a întrebat dacă Guilfoyle a fost lăsată la voia sorții pe măsură ce scandalurile se desfășurau.

„Te face să te întrebi dacă acesta a fost într-adevăr un final sau dacă totul s-a desfășurat exact așa cum trebuia”, a spus sursa.

„Știam cu toții că această funcție de ambasador avea o dată de expirare. Dar se pare că a fost manipulată.”

Angajatul a mai transmis pentru Daily Mail că nicio strategie de relații publice nu a protejat-o atunci când a izbucnit scandalul, nici măcar în momentul în care a preluat funcția.

Potrivit sursei, totul era „lipsit de orice urmă de protocol”.

Sursa a mai afirmat că Guilfoyle părea să-și fi jucat ultima carte cu Rubio, care sosise cu avionul pentru Dialogul strategic SUA-Grecia chiar în momentul în care Wall Street Journal a publicat știrea despre afacerile ei.

„Era lipită de el, era obsesivă”, a spus sursa. „Poate că momentul cel mai revelator a fost cel al despărțirii lor, când l-a îmbrățișat cu putere, parcă strigând către toți cei care știau ce se întâmplă: «Salvați-mă, vă rog».”

Imaginile cu despărțirea celor doi au fost transmise în direct în toată Grecia. Între timp, scrie Daily Mail, mandatul de 11 luni al lui Guilfoyle este încă subiect de discuție în rândul personalului ambasadei, unii dintre aceștia neascunzând deloc ușurarea pe care le-a provocat-o plecarea ei.

„Nu există niciun fel de șoc, ci mai degrabă ușurare că a fost concediată. Era oribilă și răutăcioasă și îi trata pe aproape toți de sus”, a declarat o sursă de rang înalt.
Sursa a adăugat: „Pur și simplu nu asculta pe nimeni, nici măcar pe cei mai experimentați diplomați de carieră din jurul ei.”

„Și totul era aranjat ca ea să aibă succes. Măsurile de protecție erau acolo ca să o apere, dar ea le-a ignorat complet și a spus deschis: «O să fac ce vreau eu.»”
„Îți amintește de cineva… a intrat și a acționat cu aerul unei femei Donald Trum

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