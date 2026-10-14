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Cum au arătat ultimele zile ale lui Kimberly Guilfoyle în calitate de ambasador al SUA în Grecia. „Se străduia din răsputeri să-și salveze postul“, scrie WSJ. „Trump își pierdea răbdarea“

Melania Agiu
Cum au arătat ultimele zile ale lui Kimberly Guilfoyle în calitate de ambasador al SUA în Grecia. „Se străduia din răsputeri să-și salveze postul“, scrie WSJ. „Trump își pierdea răbdarea“
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Kimberly Guilfoyle, fostul ambasador al SUA în Grecia, ar fi încercat cu disperare să-și salveze postul în ultimele zile. După ce Wall Street Journal a publicat mai multe articole în care era acuzată de conduită neadecvată și trafic de influență, ambasadoarea ar fi sunat oficiali ai guvernului american și persoane din cercul restrâns al lui Donald Trump, minimizând importanța articolelor care susțineau că își folosea funcția în interes personal și le-a cerut sprijinul. Aceste comunicări au început la sfârșitul lunii septembrie, iar apelurile telefonice aveau loc dimineața, la ora Atenei.

Potrivit unor noi dezvăluii WSJ, pentru a-și salva postul, ea a susținut că mesajele incriminatorii care au circulat în presă, în ultimele zile, erau generate de inteligența artificială. În ciuda acestui fapt, Trump a devenit din ce în ce mai iritat de dezvăluirile compromițătoare al WSJ.

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Guilfoyle era îngrijorată în legătură cu postul ei încă de la sfârșitul lunii trecute, potrivit unor surse familiarizate cu situația, când ziarul „WSJ“ a dezvăluit că ea promova o firmă greacă de construcții în timp ce colabora strâns cu principalul lobbyist al companiei. Ambasadoarea a început să-i sune pe oficialii administrației și pe susținătorii de seamă ai lui Trump, adesea în primele ore ale dimineții la Atena, pentru a le cere sprijinul, au afirmat sursele WSJ.

Când ziarul a publicat o a doua anchetă în care se dezvăluiau mesaje text care arătau că ea solicitase 100.000 de dolari de la un donator al lui Trump în perioada premergătoare audierii sale de confirmare de anul trecut, Guilfoyle a luat legătura cu oficialii de la Casa Albă pentru a le spune că mesajele text fuseseră generate de inteligența artificială. Oficialii nu au crezut afirmațiile ei, au declarat sursele WSJ. Reporterii ziarului au verificat autenticitatea mesajelor text ale donatorului.

După ce ziarul a publicat sâmbătă un al treilea articol în care se arăta că Guilfoyle acceptase călătorii cu avionul privat și servicii de ospitalitate la unele dintre cele mai scumpe hoteluri din Europa din partea magnatului din domeniul transporturilor maritime Nikolas Tsakos, atmosfera la ambasada SUA din Grecia a devenit din ce în ce mai tensionată.

„Guilfoyle era hotărâtă să-i identifice pe cei care divulgau informațiile care o transformau în obiectul batjocurii în emisiunile de talk-show de noapte, acuzând personalul ambasadei și echipa sa de securitate“, potrivit unor surse WSJ.

Vizitatorii de la Jefferson House, reședința din Atena pe care Guilfoyle o decorase cu autoportrete de mari dimensiuni, au observat că ea se uita peste umărul lor la televizorul pus pe silențios, care difuza știri despre problemele sale politice din ce în ce mai grave.

La un moment dat, Guilfoyle l-ar fi sunat pe Matthew Boyle, șeful biroului din Washington al publicației conservatoare Breitbart News, pentru a-i cere ajutorul în a face presiuni asupra unor oficiali ai administrației în numele ei.

Ea s-a străduit să dea impresia că totul este normal. Luni, a postat pe rețelele sociale o fotografie în care apărea alături de ambasadorul Spaniei în Grecia, pentru a sărbători ziua națională a țării sale, scriind: „Feliz Fiesta Nacional!”. Pe Instagram, i-a urat „La mulți ani” Larei Trump, nora președintelui. Marți dimineață, ea încă le spunea colaboratorilor că va trece cu bine peste scandal, potrivit unei persoane la curent cu situația.

Însă președintele Trump își pierdea răbdarea, precizează WSJ.

În timpul unei ședințe de pregătire desfășurate marți dimineață pentru prima conferință de presă a noii sale purtătoare de cuvânt, Katie Zacharia, la Casa Albă, președintele i-a cerut lui Zacharia să anunțe publicul că îi cere lui Guilfoyle să demisioneze, au declarat sursele ziarului. Trump nu a discutat direct cu Guilfoyle înainte de a lua această decizie, a precizat una dintre surse.

„I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să-și dea demisia”, a declarat Zacharia marți în fața jurnaliștilor. „A fost un membru de mare valoare al echipei și îi urăm toate cele bune.”

Trump era iritat de cât de sfidătoare păreau acuzațiile, au afirmat persoanele care au discutat cu el, și era îngrijorat de faptul că Guilfoyle câștiga bani pe seama președinției sale. Consilierii de rang înalt ai președintelui erau din ce în ce mai frustrați de titlurile negative din presă, temându-se că acestea vor alimenta percepția de conflict de interese cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

Decizia neobișnuită a președintelui de a o demite pe ambasadoare a marcat finalul unei săptămâni în care una dintre cele mai proeminente diplomate americane a devenit, în mod neașteptat, o distragere nedorită a atenției. Valul de știri negative a perturbat planurile elaborate cu grijă de secretarul de stat și a devenit o adevărată bătaie de cap pentru oficialii de la Casa Albă, care s-au grăbit să reconstituie activitățile acesteia într-o zonă din sud-estul Europei, situată la mii de mile distanță de Washington.

Implozia politică a lui Guilfoyle a survenit după ce aceasta a parcurs un drum „neobișnuit“ până la numirea sa în funcția de ambasador. Fosta soție a guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, și fost procuror adjunct a districtului San Francisco, Guilfoyle a devenit prezentatoare la Fox News și a început apoi o relație cu Donald Trump Jr. la jumătatea primei administrații Trump. Cuplul s-a logodit înainte ca Trump să-și încheie primul mandat. După ce relația s-a destrămat, Trump a numit-o pe Guilfoyle în funcția de ambasador la Atena.

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