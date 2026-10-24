Liderul din Coreea de Nord, Kim Jong Un, a făcut o vizită surpriză în China, sâmbătă, 24 octombrie, în cadrul căreia a traversat podul recent inaugurat care leagă cele două țări, transmite Al Jazeera. Kim Jong Un a fost așteptat de un oficial chinez și a vizitat câteva obiective din orașul de frontieră din China.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Liderul nord-coreean s-a întâlnit cu un înalt oficial chinez și a vizitat obiective importante din orașul de frontieră Dandong, în cadrul vizitei de o zi. La finalul vizitei, Kim Jong Un s-a întors în Coreea de Nord, a confirmat agenția de presă de stat Xinhua.

Kim a fost însoțit de Wang Huning, al patrulea oficial ca rang în ierarhia chineză, care i-a transmis „saluturi cordiale și cele mai bune urări” din partea președintelui chinez Xi Jinping, a mai anunțat agenția citată.

Vizita a avut loc la aproximativ o săptămână după deschiderea oficială a „Noului Pod peste Râul Yalu”.

Phenianul „este pregătit să colaboreze cu China

Vizita lui Kim a coincis și cu ajunul aniversării intrării Chinei în Războiul din Coreea (1950–1953). De aceea, Kim și Wang au vizitat un monument dedicat Războiului din Coreea, situat în Dandong. Cei doi au mai vizitat o fabrică locală de automobile și s-au angajat să consolideze relațiile bilaterale.

Phenianul „este pregătit să colaboreze cu China pentru a duce mai departe prietenia lor istorică și pentru a extinde cooperarea practică”, a declarat Kim, citat de Xinhua. Wang l-a însoțit pe Kim până la noul pod, la frontieră dintre cele două țări.

Podul a fost inaugurat recent după mai multe amânări. China a finalizat partea sa a podului în 2014, sperând să stimuleze schimburile comerciale. Totuși, Coreea de Nord a amânat lucrările ani de zile din motive politice.

Relațiile dintre China și Coreea de Nord s-au deteriorat după ce Beijingul a susținut sancțiunile ONU impuse ca urmare a testelor nucleare ale Phenianului.

Primul pod care leagă Rusia de Coreea de Nord, inaugurat la începutul lunii octombrie

De asemenea, primul pod care leagă Rusia de Coreea de Nord a fost inaugurat la începutul acestei luni. De altfel, analiștii cred că această vizită face parte din politica externă tot mai evidentă a lui Kim, care urmărește să alinieze Phenianul la Beijing și Moscova, și să formeze un front unit împotriva Statelor Unite.