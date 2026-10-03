Coreea de Nord a anunțat, prin intermediul agenției oficiale de presă KCNA, că a testat sâmbătă o rachetă strategică cu rază medie de acțiune dotată cu inteligență artificială, capabilă să-și modifice traiectoria la joasă altitudine și să zboare urmărind diverse tipare de traiectorie. Anunțul Phenianului a fost confirmat la scurt timp și de Coreea de Sud și Japonia, care au detectat lansarea unei rachete balistice de pe coasta de est, relatează Reuters.

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a declarat că fratele ei a supravegheat personal exercițiul și a afirmat faptul că Japonia și Coreea de Sud sunt perfect conștiente de acest exercițiu militar.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Am fost deja martori la anunțuri similare de patru ori și, în final, am ajuns la concluzia că superioritatea modului special de zbor aplicat rachetelor aflate în posesia noastră a fost verificată în practică”, a declarat Kim Yo Jong.

Sora liderului nord-coreean a precizat că „inamicul” nu a reușit să urmărească racheta atunci când aceasta a adoptat o traiectorie asemănătoare valurilor. „Nu există nicio modalitate de a evita acest atac”, a precizat Kim. Armata nord-coreeană poate seta patru moduri de zbor pe orbită pentru aceasta, în funcție de scop și țintă, cu ajutorul inteligenței artificiale.

Kim Jong Un și-a exprimat convingerea că nicio altă țară din lume „nu ar putea avea acces la o astfel de tehnologie timp de cel puțin câțiva ani”, se arată în declarația oficială a Phenianului.