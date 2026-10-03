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Coreea de Nord a testat o rachetă dotată cu inteligență artificială, capabilă să-și modifice singură traiectoria

Coreea de Nord a testat o rachetă dotată cu inteligență artificială, capabilă să-și modifice singură traiectoria
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Coreea de Nord a anunțat, prin intermediul agenției oficiale de presă KCNA, că a testat sâmbătă o rachetă strategică cu rază medie de acțiune dotată cu inteligență artificială, capabilă să-și modifice traiectoria la joasă altitudine și să zboare urmărind diverse tipare de traiectorie. Anunțul Phenianului a fost confirmat la scurt timp și de Coreea de Sud și Japonia, care au detectat lansarea unei rachete balistice de pe coasta de est, relatează Reuters.

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a declarat că fratele ei a supravegheat personal exercițiul și a afirmat faptul că Japonia și Coreea de Sud sunt perfect conștiente de acest exercițiu militar.

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„Am fost deja martori la anunțuri similare de patru ori și, în final, am ajuns la concluzia că superioritatea modului special de zbor aplicat rachetelor aflate în posesia noastră a fost verificată în practică”, a declarat Kim Yo Jong.

Sora liderului nord-coreean a precizat că „inamicul” nu a reușit să urmărească racheta atunci când aceasta a adoptat o traiectorie asemănătoare valurilor. „Nu există nicio modalitate de a evita acest atac”, a precizat Kim. Armata nord-coreeană poate seta patru moduri de zbor pe orbită pentru aceasta, în funcție de scop și țintă, cu ajutorul inteligenței artificiale.

Kim Jong Un și-a exprimat convingerea că nicio altă țară din lume „nu ar putea avea acces la o astfel de tehnologie timp de cel puțin câțiva ani”, se arată în declarația oficială a Phenianului.

„Suntem conștienți de lansarea rachetei și avem consultări strânse cu aliații și partenerii noștri”, a scris Comandamentul Pacific al armatei americane pe rețeaua de socializare X.

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