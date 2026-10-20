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Maia Sandu, dublu mesaj pentru premierul învestit Luca Niculescu și premierul demis Ilie Bolojan. Ce le urează celor doi

Olga Borșcevschi
Maia Sandu, dublu mesaj pentru premierul învestit Luca Niculescu și premierul demis Ilie Bolojan. Ce le urează celor doi
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România are un nou Guvern cu puteri depline, condus de Luca Niculescu, după ce cabinetul a primit marți votul de învestire al Parlamentului, cu sprijinul a 280 de senatori și deputați. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a urat succes și a subliniat că România poate conta oricând pe sprijinul țării vecine. Șefa statului i-a mulțumit și fostului premier Ilie Bolojan pentru colaborare.

Maia Sandu, după învestirea Guvernului Niculescu: „România poate conta oricând pe noi”

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„Îi doresc mult succes premierului Luca Niculescu și noului guvern al României. Îi mulțumesc lui Ilie Bolojan pentru colaborarea excelentă. România poate conta oricând pe noi”, a scris Maia Sandu pe X.

Luca Niculescu anunță o nouă etapă în relațiile României cu Republica Moldova

Niculescu a declarat că România trebuie să fie în continuare principalul sprijin al Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. El a susținut că este un proces care oferă oportunitatea construirii unei rețele „mult mai solide de relații și de proiecte comune” și va pregăti integrarea Republicii Moldova în spațiul european.

„În contextul schimbărilor geopolitice profunde din ultimele luni, relațiile României cu Republica Moldova intră într-o nouă etapă. Este o etapă în care procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană se accelerează, iar politica României trebuie să se adapteze acestei realități. România trebuie să continue să fie principalul sprijină a Republicii Moldova în acest proces”, a afirmat Luca Niculescu, în plenul reunit al Parlamentului.

Guvernul Luca Niculescu a primit, marţi, votul de învestitură a Parlamentului, cu 280 de voturi „pentru” şi 58 de voturi „împotrivă”, potrivit anunţul oficial de la finalul şedinţei de plen reunit. Pentru a fi învestit, Executivul avea nevoie de 233 de voturi.

„Ne punem imediat pe treabă, chiar din această seară vom organiza prima şedinţă de guvern, România nu mai poate aştepta”, a anunţat Luca Niculescu, după votul Parlamentului.

Premierul desemnat Luca Niculescu este prezent la sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata votului de investitura pentru noul Cabinet, desfasurata la Palatul Parlamentului din Bucuresti, marti, 20 octombrie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

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