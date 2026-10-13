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Arabia Saudită a oprit alertele înaintea atacurilor de la Riad, soldate cu 18 morți și peste 300 de răniți. Aeroportul rămâne închis până sâmbătă

Arabia Saudită a oprit alertele înaintea atacurilor de la Riad, soldate cu 18 morți și peste 300 de răniți. Aeroportul rămâne închis până sâmbătă
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Arabia Saudită nu a emis alerte publice înaintea mai multor atacuri asupra aeroportului din Riad, soldate cu cel puțin 18 morți și peste 300 de răniți în ultima săptămână. Între timp, autoritățile au prelungit suspendarea zborurilor, iar aeroportul internațional al capitalei va rămâne închis până sâmbătă, 17 octombrie.

Arabia Saudită nu a emis avertizări înaintea atacurilor

Sistemul național de alertare al Arabiei Saudite nu a mai transmis avertizări publice privind posibile atacuri după 29 septembrie, deși țara s-a confruntat cu mai multe atacuri atribuite rebelilor houthi din Yemen, aliniați Iranului.

Lipsa avertizărilor a ridicat întrebări privind capacitatea autorităților de a proteja populația și vizitatorii. Doi oficiali occidentali au declarat pentru Reuters că autoritățile saudite au fost întrebate anterior de ce au oprit alertele. Răspunsul ar fi fost că acestea provocau prea multe perturbări, iar unii cetățeni se plângeau că erau treziți noaptea.

Autoritățile saudite nu au explicat public de ce nu au fost emise avertizări înaintea atacurilor. Luni, 12 octombrie, apărarea civilă a transmis din nou alerte privind posibile amenințări în Riad și în orașe din sudul țării.

Aeroportul din Riad rămâne închis până sâmbătă

Aeroportul Internațional King Khalid din Riad va rămâne închis până sâmbătă, 17 octombrie, la ora 21:00, potrivit unei notificări aeronautice emise luni. Autoritățile au declarat că suspendarea operațiunilor este necesară pentru verificarea siguranței și a stării infrastructurii aeroportului.

Aeroportul a fost închis după atacul de sâmbătă, cel mai grav din ultima săptămână, în care au murit 13 persoane și peste 300 au fost rănite. Un alt atac, produs duminică, s-a soldat cu un mort și aproape 12 răniți.

Luni, rebelii houthi au anunțat că au atacat aeroportul cu o rachetă balistică. Arabia Saudită a declarat, la rândul său, că a interceptat și distrus o rachetă lansată spre Riad. Gruparea a mai susținut că a vizat cu o dronă o bază aeriană din sud-vestul țării.

Atacurile au determinat mai multe companii aeriene să suspende sau să anuleze zboruri către Arabia Saudită. Lufthansa a prelungit suspendarea curselor către și dinspre Riad până la sfârșitul lunii, iar Etihad Airways a anulat zborurile dintre Abu Dhabi și Riad până pe 19 octombrie.

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