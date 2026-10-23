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Casa Albă susține că Melania Trump a obținut un armistițiu între Rusia și Ucraina, într-un oraș din Herson. Când ar intra în vigoare și cum a reușit Prima Doamnă a SUA să oprească atacurile celor două părți

Melania Agiu
Casa Albă susține că Melania Trump a obținut un armistițiu între Rusia și Ucraina, într-un oraș din Herson. Când ar intra în vigoare și cum a reușit Prima Doamnă a SUA să oprească atacurile celor două părți
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Casa Albă a emis, vineri, un comunicat în care se anunță că Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a obținut o armistițiu între Rusia și Ucraina în orașul Oleshky, din regiunea Herson, ocupat de Rusia, care se confruntă în prezent cu o catastrofă umanitară.

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Casa Albă a declarat că Rusia și Ucraina au convenit să suspende temporar toate acțiunile militare în Oleshky pentru a asigura livrarea ajutorului umanitar și a pregăti evacuarea populației civile printr-un coridor de siguranță desemnat.

„Prima Doamnă Melania Trump a reușit să obțină un armistițiu între Rusia și Ucraina, limitat la orașul Oleshky. Ambele țări au convenit să înceteze temporar toate acțiunile militare în Oleshky pentru a permite accesul ajutorului umanitar și pentru a pregăti evacuarea civililor printr-un coridor de siguranță stabilit în acest scop.“, se arată în comunicatul publicat, vineri, 23 octombrie de Casa Albă.

Armistițiul local va intra în vigoare pe 29 octombrie 2026, precizează sursa citată.

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„Situația din Oleshky este gravă. Oleshky este un oraș aflat pe linia frontului, la un pas de dezastru. Populația rămasă în Oleshky este formată în principal din persoane în vârstă care au nevoie urgentă de îngrijiri medicale, medicamente, alimente și apă potabilă”, a declarat Prima Doamnă Melania Trump.

„Locuitorii din Oleshky au acces limitat la energie electrică, trăiesc pe drumuri minate și sunt supuși unor atacuri militare repetate. Era absolut evident că, fără intervenția mea, ar fi fost imposibil să se aducă ajutor umanitar în oraș și să se evacueze persoanele în vârstă.”, a continuat Melania Trump.

Potrivit datelor oferite de Casa Albă, Prima Doamnă și reprezentantul acesteia au colaborat direct cu conducerea Rusiei și a Ucrainei pentru a stabili condițiile unui armistițiu. Prima Doamnă a inițiat discuții cu ambele națiuni și a asigurat consensul părților cu privire la obiectivele acordului, procedurile tehnice, calendarul, procesele și condițiile acestuia, în calitatea sa oficială de intermediar exclusiv.

„Liderii civili, fără legătură cu domeniul militar, din ambele țări vor colabora pentru a vizita locuitorii din Oleshky la domiciliu și pentru a stabili nivelul de asistență de care au nevoie. Locuitorii care doresc să se evacueze vor beneficia de sprijin coordonat și de transport către destinația pe care o preferă. Mă aștept ca unii să dorească să plece în Rusia, iar alții în Ucraina”, a mai precizat Prima Doamnă.

„De asemenea, am asigurat prezența unei organizații media americane imparțiale care să însoțească și să documenteze echipele rusești și ucrainene pe teren pe toată durata procesului. Acest lucru va juca un rol semnificativ în asigurarea respectării fidele a dorințelor fiecărei familii.”, a continuat soția președintelui american, Donald Trump.

Situația urgentă din Oleshky a ajuns în atenția primei doamne Melania Trump în cadrul unei discuții private purtate la evenimentul „Fostering the Future Together” („Să construim împreună viitorul”), organizat de aceasta în New York, cu ocazia celei de-a 81-a Adunări Generale a Organizației Națiunilor Unite.

„Reprezentantul meu și cu mine am folosit imediat canalul de comunicare pe care l-am stabilit cu Rusia și Ucraina anterior. Ambele țări au desemnat prompt echipe pentru a coordona mecanismele complexe implicate, inclusiv operațiunile de deminare. Toate părțile au lucrat non-stop încă din acel moment”, a explicat Prima Doamnă.

Despre Oleshky

Oleshky se află în sudul Ucrainei, chiar vizavi de râul Dnipro, în regiunea Herson. Înainte de război, în Oleshky locuiau aproximativ 24.000 de persoane. Astăzi, se estimează că au mai rămas între 1.700 și 2.000 de locuitori, în principal persoane în vârstă care nu au putut pleca, alături de aproximativ 50 de copii.

În Oleshky nu s-a mai efectuat un recensământ oficial al populației din 2022. De la începutul războiului, orașul s-a aflat pe linia frontului, o mare parte a populației sale fiind strămutată sau evacuată. În urma distrugerii barajului de la Kakhovka, aproximativ 90 la sută din teritoriul orașului a fost inundat.

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