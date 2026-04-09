Cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la Summitul Melaniei Trump. Gândul publică sumele oficiale

Deplasarea Mirabel Grădinaru în Statele Unite ale Americii la summitul găzduit de Melania Trump a costat, în total, 31.379 de lei, conform informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, la solicitarea Gândul. Este vorba numai de costul biletelor de avion și diurna a două persoane din delegația, pentru că Administrația Prezidențială nu a decontat și cazarea. Costurile aferente cazării nu sunt precizate în răspuns, pentru că delegația, împreună cu Mirabela Grădinaru, cel mai probabil a înnoptat la Reședința Ambasadei României la Washington, cunoscută pentru că are foarte multe camere: 46.

Administrația Prezidențială a transmis un răspuns la solicitările privind deplasarea în Statele Unite a delegației din care a făcut parte Mirabela Grădinaru, în contextul controversei legate de statutul acesteia și de costurile aferente vizitei.

În ceea ce privește distribuția cheltuielilor în interiorul delegației, Administrația Prezidențială susține că pentru Mirabela Grădinaru a fost alocată suma de 8.967 de lei, în timp ce pentru restul delegației costurile au fost de 22.412 lei, bilete de avion și diurnă.

Instituția nu a oferit însă explicații suplimentare privind criteriile de repartizare a acestor sume.

Cu ce clasă a zburat delegația

Întrebată dacă deplasarea s-a făcut la clasa business sau economy, Administrația Prezidențială a precizat că membrii delegației au călătorit la clasa economy, fără alte detalii.

„Costurile totale aferente deplasării au fost în cuantum de 31.379,36 lei, reprezentând contravaloarea diurnei pentru cei doi consilieri de stat și a biletelor de avion achiziționate la clasa economică. Nu au fost decontate cheltuieli privind cazarea delegației. Din totalul cheltuielilor prezentat mai sus, suma de 8.967,21 lei reprezintă costurile cu biletul de avion, la clasa economic, pentru doamna Mirabela Grădinaru. Precizăm că doamna Grădinaru nu a beneficiat de diurnă, iar Administrația Prezidențială nu a suportat costurile pentru cazare”, se arată în răspunsul Administrației Prezidențiale, pentru Gândul.

Cine a făcut parte din delegație

Conform răspunsului oficial, delegația a fost formată din X persoane, după cum urmează:

Mirabela Grădinaru

Vlad Ionescu – consilier de stat pemntru politică externă;

Diana Punga – consilier de stat

„Reprezentarea României la Summitul „Fostering the Future Together”, desfășurat la Washington, D.C., la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a fost realizată de către o delegație a Administrației Prezidențiale aprobată de Președintele României, condusă de domnul Vlad Ionescu, Consilier de Stat pentru politică externă, cu participarea doamnei Diana Punga, Consilier de Stat pentru relația cu societatea civilă, și a doamnei Mirabela Grădinaru, în calitate de invitat al Președintelui României”, a transmis instituția.

Mirabela Grădinaru a fost în vizită în SUA la Summitul Melaniei Trump

Mirabela Grădinaru a participat, în perioada 24–25 martie 2026, la Washington, la summitul „Fostering the Future Together”, organizat la inițiativa Primei Doamne a SUA, Melania Trump. Evenimentul a reunit parteneri internaționali pentru discuții despre educația digitală, inteligența artificială și siguranța copiilor în mediul online.

AUTORUL RECOMANDĂ: