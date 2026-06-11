Meloni îndeamnă statele NATO să regândească cheltuielile pentru apărare: “Am văzut tancuri de milioane de euro distruse de drone de 20.000 euro”

Mai mulți oficiali politici și generali europeni avertizează că Rusia ar putea ataca o țară membră NATO până în 2029, și au făcut îndemn la reînarmare de când relațiile cu SUA s-au răcit.

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni,a anunțat că Italia își va mări bugetul la 2,8% din PIB pentru apărare și securitate.

Meloni: Războiul se duce azi cu drone, sateliți și date

Ea a îndemnat aliații NATO să-și regândească totuși prioritățile militare, deoarece războiul de azi se duce mai degrabă cu drone, sateliți și date decât cu tancuri, rachete și avioane.

Șefa cabinetului italian a dat ca exemplu războiul din Ucraina,care a demonstrat că forța militară modernă nu poate fi măsurată prin sistemele de armament tradițional sau prin volumul cheltuielilor.

„Am văzut tancuri de milioane de euro care au fost distruse de drone care costă în medie 20.000 de euro”, a spus Giorgia Meloni, potrivit Reuters.

La paradele din ultimii ani, Rusia a expus tancuri americane Abrams ce au fost avariate și capturate de pe front. SUA au furnizat Kievului peste 30 de tancuri Abrams din 2023.

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