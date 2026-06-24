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Ministerul Apărării din Italia neagă implicarea militară a țării în războiul cu SUA după declarațiile lui Mark Rutte

Ministerul Apărării din Italia neagă implicarea militară a țării în războiul cu SUA după declarațiile lui Mark Rutte
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Ultimele declarații ale secretarului NATO stârnesc controverse în clasa politică din Italia. În timp ce grupurile de opoziție cer clarificări, ministerul italian al Apărării neagă implicarea militară directă a Italiei în războiul SUA-Iran.

„Luăm Italia ca exemplu, când au decolat 500 de avioane americane din bazele SUA din Italia pentru a sprijini operațiunea”, a spus Mark Rutte într-un interviu pentru Fox News.

Opoziția din Italia este revoltată, ministrul Apărării promite că va raporta Parlamentului

Informația a ajuns în Italia de dimineață și a stârnit nemulțumiri în rândul opoziției. Grupurile din opoziție au solicitat lămuriri din partea premierului Giorgia Meloni și guvernului dacă Italia a fost implicată în secret în Operațiunea Epic Fury.

Pe 28 februarie 2026, SUA și Israel au atacat Iranul pentru a răsturna regimul și a distruge presupusul program de înarmare nucleară.

Italia n-a luat parte la războiul SUA-Iran

Oficial, mai multe țări membre NATO din Europa au refuzat să sprijine SUA în război. Acestea n-au permis avioanelor SUA să decoleze din bazele americane de pe teritoriul național.

Ministerul Apărării, condus de Guido Crosetto, a respins declarațiile secretarului general al NATO, potrivit IlSole24ore.

„Doar zboruri conforme cu tratatele, mesajul lui Mark Rutte este complet eronat”.

Ministrul Apărării a declarat că este dispus să raporteze Parlamentului italian. Trump chiar a criticat Italia pentru că a refuzat să sprijine SUA în război.

Mark Rutte, aflat la Washington, se va întâlni cu Donald Trump. El va participa și la summitul E5 de la Berlin, unde se va întâlni cu Giorgia Meloni.

Sursa Foto: Facebook/Profimedia

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