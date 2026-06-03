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Momentul când o căprioară lovește o pensionară pe o trecere de pietoni în Ucraina

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O căprioară a provocat un accident de circulație în Ucraina. O femeie a fost lovită de o căprioară în timp traversării unei șosele. Incidentul s-a petrecut în Mirgorod, un oraș balnear pitoresc din regiunea Poltava, centrul Ucrainei. 

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În înregistrările unei camere video se poate vedea cum o căprioară fuge în plină viteză și lovește o pensionară care traversa pe zebră.

Imaginile publicate au devenit virale pe rețelele de socializare, iar internauții au făcut glume pe seama accidentului.

Accident terifiant cu o pensionară lovită de un animal sălbatic

Înainte de incident, femeia s-a deplasat cu un cărucior pentru cumpărături și a traversat șoseaua alături de alte persoane (inclusiv doi elevi cu ghiozdane). Căprioara care aleargă pe stradă, ocolește mai mulți pietoni, dar în timpul unui salt nu reușește să o evite pe pensionară și o izbește.

Animalul și femeia se prăbușesc pe asfalt în mijlocul străzii.  În urma coliziunii, căprioara și-a revenit rapid și a fugit de la fața locului.

Căprioara a fugit de la fața locului

Pensionara nu s-a putut ridica, iar căruciorul ei era răsturnat. O femeie aflată lângă ea la monentul incidentului  s-a aplecat imediat să-i acorde ajutor să se ridice pentru a merge pe trotuar,  în timp ce alți  trecători, martori la accident,  priveau speriați.

Căprioara care a fugit nu a mai fost văzută. Polițiștii încă caută animalul provenit din sălbăticie. Nu este singurul incident recent din Ucraina care implică o căprioară.

Un alt căprior a atras atenția publică după ce s-a ascuns de bombardamentele lui Putin și s-a blocat sub o mașină

Potrivit Pravda, la Kiev, un căprior sălbatic s-a târât sub o mașină și a rămas acolo blocat după ce a încercat să se ascundă pe durata bombardamentului rusesc asupra capitalei din noaptea de 1-2 iunie.

Animalul n-a reușit să se elibereze și a suferit răni în timp ce s-a zbătut să scape. Voluntari de la o organizație ucraineană de salvarea animalelor au intervenit să scoată căpriorul și a-i oferi îngrijiri medicale.

Sursa Video: NEXTA/The World Watch

Autorul recomandă: Tragedie la ZOO Craiova: O căprioară a murit după ce a înghițit o pungă de pufuleți

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