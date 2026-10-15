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Motivul pentru care Trump ia în calcul relaxarea sancțiunilor pentru „flota fantomă” a Rusiei

Motivul pentru care Trump ia în calcul relaxarea sancțiunilor pentru „flota fantomă” a Rusiei
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Administrația lui Donald Trump ia în considerare să relaxeze sancțiunile impuse „flotei fantomă” care transportă țiței și produse pe bază de petrol din țări ca Rusia, Iran și Venezuela.

Președintele american sper că prin acest efort, va putea reduce tarifele la transport cu trei săptămâni înainte de alegerile de la mijlocul mandatului, a comunicat un oficial american pentru Reuters miercuri. Sancțiunile SUA pe țițeiul rusesc și pe cel iranian se mențin în continuare.

Zelenski, revoltat că SUA relaxează sancțiunile impuse Rusiei

Discuțiile pe seama acestui subiect au avut loc la câteva zile după ce Trump a ridicat temporar sancțiunile impuse pe motorina rusească. Decizia l-a revoltat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, țările europene care sprijină Ucraina în războiul cu Rusia, precum și un grup de republicani din Senatul SUA.

Zelenski a criticat decizia și a spus că acordul energetic este un „cadou oferit Kremlinului”, argumentând că relaxarea sancțiunilor și acordul energetic dintre Washington și Moscova nu face decât să furnizeze Rusiei și mai mulți bani pentru finanțarea războiului cu Ucraina.

Trump înăsprise sancțiunile luna trecută, dar s-a răzgândit

În septembrie, președinția SUA a promulgat legea care impunea sancțiuni extinse împotriva Rusiei pentru a-l presa pe Vladimir Putin să reia negocierile de pace cu Ucraina.

Au fost vizate sectorul energetic, industria de apărare și „flota fantomă” a Rusiei. Potrivit oficialului american care a vorbit sub anonimat pentru Reuters, de acum, SUA le vor permite navelor din „flota fantomă” a Rusiei să transporte țiței fără a fi supuse restricțiilor Washingtonului.

Experții se declară sceptici că relaxarea sancțiunilor ar reduce costurile transportului petrolier global

Totuși, companiile trebuie să obțină permise speciale de la Departamentul Trezoreriei SUA. Casa Albă speră că prin această măsură va putea contribui la creșterea aprovizionării cu energie din Golful Americii.

Secretarul american pentru Energie, Christ Wright, a explicat că creșterea tarifelor pe transportul maritim diminuează cererea de petrol american. Prin relaxarea sancțiunilor, Trezoreria SUA se așteaptă la atenuarea costurilor de transport petrolier global.

În același timp, experiții din industria maritimă se îndoiesc că relaxarea sancțiunilor va reduce semnificativ costurile de transport. Majoritatea petrolierelor din „flota fantomă” vor rămâne în continuare supuse sancțiunilor impuse de UE și Regatul Unit.

Sursa Foto: Hepta/Profimedia

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