Vladimir Putin încă crede că poate câștiga războiul din Ucraina, deși au trecut patru ani de la începerea invaziei ruse la scară largă. Un fost oficial NATO înclină să-i dea dreptate. Șeful departamentului de politică externă de la Centrul pentru Noile Strategii Eurasiatice din Regatul Unit a cerut guvernului britanic să „intensifice” răspunsul față de Rusia.

Un fost oficial NATO l-a îndemnat pe Andy Burnham să „intensifice” răspunsul Regatului Unit față de Rusia. El a avertizat guvernul că Vladimir Putin încă poate „câștiga” în Ucraina. De la preluarea mandatului, Burnham a continuat poziția fermă a lui Sir Keir Starmer față de Ucraina și a promis sprijin deplin guvernului de la Kiev.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Prim-ministrul a promis că Marea Britanie este „100% în spatele” Ucrainei și a călătorit la Kiev în prima sa deplasare în străinătate pentru a marca ziua independenței țării. Însă John Lough, fost oficial NATO cu sediul la Moscova și acum șef al departamentului de politică externă de la Centrul pentru Noile Strategii Eurasiatice (Nest), a declarat că „nu este sigur că stimații noștri lideri au înțeles” poziția Rusiei în războiul în curs. Nici consecințele pe care o victorie a lui Putin le-ar putea avea asupra Marii Britanii. El a declarat pentru The Independent:

„Putin crede că o să câștige și intuiesc că este corect.”

În ciuda succesului Ucrainei în menținerea liniei în Donbas și a atacurilor lor cu rachete cu rază lungă de acțiune din timpul verii, Kremlinul deține încă avantajul.

„Cred că mulți oameni din țările occidentale au început să creadă că valul se schimbă, în special când ucrainenii au provocat o criză națională a combustibilului în Rusia”, a spus el.

„Dar acest lucru este înșelător, deoarece rușii au avantajul în campania aeriană și îi fac pe ucraineni să plătească pentru ceea ce au făcut în timpul verii.”

Oficialul britanic a spus că, deși ucrainenii rămân „hotărâți”, „pământul este distrus sub picioarele lor”. El a adăugat:

„Nu sunt sigur că stimații noștri lideri au înțeles acest lucru, ce înseamnă de fapt și cât de repede s-ar putea deteriora situația din Ucraina și povara pe care o va pune asupra noastră atunci să menținem Ucraina în luptă. Liderii noștri speră că vom trece pur și simplu peste era Trump și apoi va apărea ceva diferit și, sperăm, mai bun, ceea ce nu este total imposibil, dar doar speranța ca aceste lucruri să se întâmple nu este o politică foarte bună.”

Rusia a continuat să avanseze cu barajul său de rachete și drone asupra Kievului și a zonelor din jurul capitalei ucrainene în această săptămână, ucigând patru persoane, inclusiv un copil. Rusia a comis bombardamente asupra rețelei electrice și a rețelei de internet, au declarat oficialii miercuri.

Escaladarea abruptă a campaniei aeriene de către Moscova de la sfârșitul lunii august pune presiune asupra Ucrainei, în timp ce aceasta se pregătește pentru iarnă, când Rusia bombardează în mod regulat instalațiile energetice pentru a le împiedica ucrainenilor să aibă acces la încălzire și apă curentă. Lough a prezentat potențialele consecințe pentru Marea Britanie și NATO în eventualitatea în care Rusia va ieși victorioasă asupra Ucrainei.

„Sunt destul de sigur că există părți ale guvernului britanic care înțeleg foarte bine ce se întâmplă. Dar dacă au digerat cu adevărat consecințele acestui lucru și ce ar însemna dacă Ucraina ar cădea în lunile următoare… consecințele cu care ne-am confrunta ulterior în Europa, în ceea ce privește securitatea noastră.”

El a cerut guvernului britanic să-și „intensifice” răspunsul la atacurile hibride ale Rusiei pentru a-i arăta Moscovei „că nu vom accepta asta degeaba”.

„Trebuie să începeți să investiți mai mult în apărare sau cel puțin să identificați unde sunt vulnerabilitățile voastre și să acoperiți aceste lacune”, a spus el.

„Și cred că, în egală măsură, analizând unde sunt vulnerabilitățile Rusiei și cum începem să ne intensificăm… Nu doar, știți, dați afară câțiva diplomați. Lansăm un atac cibernetic sau facem altceva pentru a intra acolo, spunându-le că nu vom accepta asta degeaba. Nu cred că vedem prea multe dovezi în acest sens în acest moment. Aceasta este problema, iar ucrainenii simt clar asta.”

La începutul acestei luni, guvernul britanic a convocat un diplomat rus de rang înalt pentru a protesta împotriva „atacului flagrant și nesăbuit” asupra unui aeroport german, despre care țările europene, inclusiv Marea Britanie, au dat vina pe Moscova. În timp ce Kremlinul a negat implicarea, Germania a spus că acesta face parte dintr-un model de „operațiuni hibride rusești”, iar Bruxelles-ul a spus că are „toate semnele terorismului sponsorizat de stat”.

În august, ambasada Rusiei în Marea Britanie a declarat că rapoartele conform cărora forțele ucrainene au folosit aeronave fără pilot fabricate de două companii britanice „confirmă faptul că Londra optează în mod deliberat pentru o escaladare a crizei din Ucraina”. Aceasta a acuzat Marea Britanie că „încearcă să limiteze Rusia și să-i provoace daune maxime prin intermediari” și a avertizat că, cu cât implicarea sa devine mai profundă, „cu atât prețul pe care îl va plăti va fi mai mare”. Întrebat care a fost mesajul său către Putin după ce Rusia a acuzat Marea Britanie de escaladarea războiului, Burnham a spus:

„Regatul Unit face ceea ce a promis de mult timp că va face, adică să sprijine Ucraina 100% împotriva acestui război ilegal condus de Vladimir Putin.”

Sursa Foto: Mediafax Foto