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Nawrocki, întâlnire istorică cu Erdogan la Ankara: „Turcia a fost singura țară care n-a recunoscut împărțirea Poloniei”

Nawrocki, întâlnire istorică cu Erdogan la Ankara: „Turcia a fost singura țară care n-a recunoscut împărțirea Poloniei”
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Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit marți pe președintele polonez Karol Nawrocki într-o ceremonie oficială organizată la Ankara.

Președintele polonez a fost primit la intrarea principală, fiind întâmpinat cu o paradă militară și intonarea imnurilor naționale ale Turciei și Poloniei.

Ceremonia a inclus și o defilare cu drapele și soldați care reprezintă cele 16 state turcești și au tras 21 de salve. Președintele Nawrocki i-a salutat pe militari turci.

Ulterior, cei doi lideri și-au prezentat delegațiile și au mers la o conferință de presă comună, potrivit Anadolu.

„Ca doi aliați NATO care și-au menținut poziția indispensabilă în securitatea Europei și arhitectura defensivă, împreună cu Polonia, lucrăm să ne întărim cooperarea”, a anunțat Erdogan.

„Prietenia dintre Polonia și Turcia datează de peste un secol. În perioada când Polonia a fost ștearsă de pe harta Europeiu, Turica a fost singurul stat care nu a recunoscut niciodată împărțirea Poloniei și pierderea independenței sale”, a spus Nawrocki.

Președintele Poloniei a abordat și subiectul războiului din Orientul Mijlociu:

„Din 1988, Polonia a susținut soluția celor două state în conflictul dintre Israel și Palestina”.

Președintele polonez a spus că „soldații polonezi operează droneel Bayraktar cumpărate din Turcia”.

„O asemenea cooperar este un testament al importanței strategice a celor două țări printr-o alianță și reflectă parteneriatul puternic dintre acestea”.

Spre seară, Erdogan va organiza un dineu în onoarea omologului său polonez.

Sursa Foto: Demiroren Haber Ajansi/Ihlas News Agency

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