Negocieri decisive pentru pacea în Ucraina: SUA anunță un acord de principiu cu Kievul și Europa. Witkoff merge la Putin cu noi propuneri

Discuțiile dintre Volodimir Zelenski și emisarii lui Donald Trump, desfășurate la Oslo, au adus progrese în negocierile pentru pacea în Ucraina. Washingtonul anunță o apropiere a pozițiilor SUA, Ucrainei și Europei, înaintea unei noi întâlniri cu Vladimir Putin.

Negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina au înregistrat noi progrese, după o întâlnire la Oslo între președintele Volodimir Zelenski și reprezentanții administrației americane. Washingtonul vorbește despre o apropiere semnificativă a pozițiilor Statelor Unite, Ucrainei și partenerilor europeni. De cealaltă parte, Donald Trump continuă să exercite presiuni asupra Kievului pentru acceptarea unui acord cu Moscova, potrivit AFP.

La discuțiile din capitala Norvegiei au participat emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump, care a intervenit prin videoconferință din motive medicale. Zelenski s-a întâlnit și cu liderii Norvegiei și Finlandei, într-un moment în care relațiile dintre Kiev și Washington traversează o perioadă tensionată.

Un oficial american a descris reuniunea drept una cu rezultate încurajatoare.

„Există acum o aliniere puternică între Statele Unite, Ucraina și Europa cu privire la următorii pași”, a declarat un oficial american, calificând discuțiile drept „foarte productive și constructive”.

Potrivit acestuia, Steve Witkoff urmează să se întâlnească miercuri cu președintele rus Vladimir Putin, pentru continuarea demersurilor diplomatice.

Trump îl avertizează pe Zelenski. Kievul cere garanții de securitate

Progresele anunțate la Oslo vin după o săptămână de dispute între administrațiile americană și ucraineană, provocate inclusiv de atacurile Kievului asupra infrastructurii petroliere rusești.

Amintim că Trump a criticat bombardarea rafinăriilor din Rusia, susținând că aceste operațiuni contribuie la creșterea prețurilor internaționale ale combustibililor. Relațiile s-au complicat și după acordul încheiat de liderul american cu Vladimir Putin privind achiziționarea de motorină rusească, potrivit relatării AFP.

Marți, șeful de la Casa Albă i-a transmis omologului ucrainean un nou avertisment.

„Trebuie ca Zelenski să aibă voința de a pune capăt acestui război, iar dacă nu va fi așa, lucrurile se vor termina foarte rău”, a declarat Donald Trump.

Dincolo de negocierile politice, Kievul încearcă să obțină garanții concrete privind continuarea sprijinului militar american. Una dintre principalele preocupări privește livrarea rachetelor interceptoare Patriot, indispensabile pentru apărarea orașelor și infrastructurii energetice împotriva atacurilor rusești.

Zelenski a acuzat Washingtonul că întârzie intenționat aceste livrări, dar a salutat reluarea schimbului de informații clasificate, care permite armatei ucrainene să primească avertizări timpurii despre lansările de rachete balistice.

Liderul de la Kiev a confirmat că acest mecanism „funcționează acum”, după o perioadă în care existaseră limitări.

În urma unei convorbiri telefonice cu secretarul american de stat Marco Rubio, Zelenski s-a declarat optimist și în privința discuțiilor despre sistemele Patriot și rețeaua de comunicații prin satelit Starlink, utilizată pe scară largă de forțele ucrainene.

Administrația americană respinge însă acuzațiile potrivit cărora ar fi restricționat deliberat sprijinul acordat Kievului.

„Nimic nu este refuzat în mod deliberat”, a declarat Marco Rubio.

Oficialul american a explicat că Washingtonul trebuie să țină cont atât de solicitările Ucrainei, cât și de obligațiile față de ceilalți parteneri și de propriile necesități de apărare.

„Este un echilibru între angajamentele noastre față de alți parteneri și, sincer, propriile noastre nevoi”, a adăugat Rubio.

Witkoff merge la Putin cu noi propuneri. Zelenski refuză negocierile fără Ucraina

Următoarea etapă diplomatică este programată la Sankt Petersburg, unde Steve Witkoff ar urma să prezinte conducerii ruse propunerile elaborate în urma consultărilor dintre americani și europeni.

Premierul norvegian Jonas Gahr Store consideră că aceste inițiative „ar putea deschide calea către o întâlnire la nivel de lideri”.

Trump și-a exprimat deja disponibilitatea de a discuta direct cu Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping despre o posibilă soluție pentru războiul din Ucraina. În ultimele zile a fost evocată inclusiv organizarea unei reuniuni trilaterale în China, în luna noiembrie.

Perspectiva unor negocieri între marile puteri, fără participarea Kievului, provoacă însă îngrijorare în Ucraina.

„Dacă este vorba despre chestiuni legate de Ucraina și de viitorul nostru, acest lucru nu poate fi acceptabil decât dacă suntem prezenți la masa negocierilor”, a declarat Volodimir Zelenski.

În paralel cu eforturile diplomatice, războiul continuă să provoace victime. Autoritățile ucrainene au anunțat marți cel puțin șapte morți în urma atacurilor rusești asupra regiunii Kiev și orașului Kramatorsk, situat în apropierea liniei frontului.

Loviturile reciproce asupra infrastructurii energetice amplifică temerile privind o nouă iarnă dificilă pentru populația ucraineană, după ani de bombardamente și distrugeri.

Un înalt oficial ucrainean a recunoscut pentru AFP că procesul diplomatic rămâne complicat.

„Este puțin dificil. A fost și mai rău, a fost și mai bine, vom vedea cum vor evolua lucrurile în continuare”, a declarat acesta.

Întrebat la Oslo despre situația de pe front, Zelenski a respins ideea că Ucraina ar fi pe punctul de a pierde războiul, dar a atras atenția asupra costului uman al conflictului.