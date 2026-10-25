Europa ar trebui să fie inclusă în discuțiile privind un acord de pace în Ucraina, deoarece poziția sa ar putea fi crucială, a declarat duminică consilierul de la Kremlin, Iuri Ușakov.

Statele Unite nu au reușit să exercite presiuni asupra Kievului pentru ca acesta să accepte un acord de pace, a afirmat Ușakov într-un interviu acordat corespondentului televiziunii de stat, Pavel Zarubin.

„Înainte, după întâlnirea de la Anchorage, părea că administrația americană ar putea să impună ceva și să oblige Kievul să se conformeze. Dar, până acum, acest lucru nu a funcționat cu adevărat”, a spus Ușakov, referindu-se la o întâlnire din 2025 din Alaska între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin. „Asta pentru că nu este suficient să discutăm doar cu Kievul; trebuie să discutăm cu întreaga Europă, care susține pe deplin Kievul.”, a precizat acesta.

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După cum notează Reuters, citată de The Moscow Times, după ce inițial i-a lăsat lui Trump inițiativa de a încerca să încheie un acord pentru încetarea războiului rus din Ucraina, UE a întreprins demersuri prudente către Rusia. Liderii Marii Britanii, Germaniei și Franței au declarat că ar susține o propunere privind discuții între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Putin, cu scopul de a asigura un armistițiu, și că Europa ar juca un rol în acest sens.

Duminică, Ușakov a mai afirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile de pace trilaterale cu Ucraina și SUA după Ziua Unității Naționale a Rusiei, pe 4 noiembrie, reluând comentariile de la Kremlin din această săptămână privind disponibilitatea lui Putin de a relua negocierile cu Ucraina, mediate de SUA, încă de luna viitoare.

Zelenski a declarat vineri că negociatorii de pace din Ucraina, Rusia și SUA au convenit să se întâlnească la nivel tehnic în prima jumătate a lunii noiembrie la Abu Dhabi, adăugând că speră ca această întâlnire să fie urmată de o întâlnire între liderii lor.

Prima întâlnire trilaterală despre Ucraina va avea un caracter „preparatoriu”, a declarat și consilierul prezidențial al Rusiei, Iuri Ușakov, duminică.

Potrivit acestuia, următorul tur de negocieri între Rusia, SUA și Ucraina va avea loc în prima jumătate a lunii noiembrie, în Abu Dhabi.

„Acum, termenul limită este 4 noiembrie, o sărbătoare importantă pentru noi. După această dată, vom fi pregătiți să reluăm negocierile”, a adăugat Ușakov.

Ushakov a comentat, de asemenea, cu privire la o posibilă întâlnire între Putin, președintele chinez Xi Jinping și președintele SUA Donald Trump, afirmând că pregătirile au început deja. Întâlnirea propusă urmează să aibă loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), care se va desfășura în China în perioada 18-19 noiembrie.

Nu s-a convenit încă asupra unei întâlniri separate între Putin și Trump la Shenzhen, a precizat Ushakov.

Peskov: UE discută despre un negociator, dar fie nu poate, fie nu vrea să numească unul

Moscova ar susține numirea unui negociator de către Uniunea Europeană, a declarat, duminică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov

Potrivit acestuia, Uniunea Europeană nu acționează constructiv, deoarece continuă să discute despre numirea unor negociatori pentru conflictul ucrainean, dar nu face nimic. Bruxelles-ului fie îi lipsește dorința, fie hotărârea de a lua o astfel de măsură, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru TASS, comentând rapoartele conform cărora președintele finlandez Alexander Stubb ar putea fi propus pentru acest rol.

„Uniunea Europeană a dorit de mult timp (să numească un negociator), dar fie nu poate, fie nu se poate hotărî să o facă”, a spus el, adăugând că „această poziție cu greu poate fi descrisă ca fiind constructivă”. „Deocamdată, ei doar vorbesc și nu iau nicio măsură”, a remarcat Peskov.

Moscova ar sprijini numirea unui negociator de către Uniunea Europeană, deși este important să se asigure că un astfel de trimis este angajat într-o soluționare pașnică a conflictului, a subliniat el.