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Netanyahu dă peste cap planul lui Trump. Premierul confirmă că Israelul nu-și va retrage trupele din Liban, în ciuda acordului semnat de SUA cu Teheranul

Melania Agiu
Netanyahu dă peste cap planul lui Trump. Premierul confirmă că Israelul nu-și va retrage trupele din Liban, în ciuda acordului semnat de SUA cu Teheranul
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Sursă foto: Mediafax
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Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a confirmat, joi, că trupele israeliene vor rămâne pe teritoriile ocupate din sudul Libanului, deoarece acest lucru este necesar „pentru a atinge scopul suprem”, relatează Times of Israel.

Sursă foto: Mediafax

„Așa cum am restabilit securitatea și prosperitatea în Fâșia Gaza, vom restaura securitatea și prosperitatea și în așezările din nord. Acest lucru necesită menținerea unei zone de securitate în sudul Libanului, ceea ce înseamnă că nu o vom părăsi atâta timp cât nevoile Israelului o vor impune. Deoarece această zonă separă «Hezbollah» de cetățenii și așezările noastre. Iar la o scară mai largă, vom continua să ne ghidăm după scopul suprem care ne-a călăuzit, care m-a călăuzit pe mine o mare parte din viața mea de adult: Iranul nu va avea arme nucleare. Și atâta timp cât voi fi prim-ministrul Israelului, acest lucru nu se va întâmpla”, a continuat el.”, a declarat Netanyahu.

Nici Statele Unite nici Iranul nu a făcut publică o copie fizică a documentului semnat noaptea trecută, dar un oficial american a citit textul în cadrul unei conferințe telefonice cu jurnaliștii, miercuri. Oficialii iranieni nu au confirmat încă versiunea americană a textului.

Potrivit relatărilor din presă, însă, prima clauză a memorandumului de înțelegere prevede că SUA și Iranul au convenit asupra „încetării imediate și permanente a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”.

În plus, memorandumul adaugă că ambele părți se vor angaja să asigure „integritatea teritorială și suveranitatea Libanului”.

Netanyahu vrea să influențeze acordul cu Iranul prin intermediul presei de dreapta

CNN a relatat joi, că, potrivit unei surse israeliene, prim-ministrul Benjamin Netanyahu intenționează să influențeze acordul final dintre SUA și Iran, folosindu-se de personalități media de dreapta și de senatori care îi sunt favorabili pentru a exercita presiune asupra lui Donald Trump.

Netanyahu s-a arătat sceptic față de intențiile Iranului pe tot parcursul negocierilor cu SUA, considerând că aceștia nu au fost niciodată dispuși să negocieze cu bună-credință. Netanyahu continuă să considere că nu se va ajunge la un acord final între SUA și Iran, a declarat sursa pentru CNN, și că Teheranul nu va accepta cu adevărat restricții asupra programului său nuclear.

„Acum că Trump a semnat memorandumul de înțelegere cu Iranul și a declanșat o perioadă de 60 de zile de negocieri, liderul israelian încearcă să se folosească de personalități media de dreapta, precum podcasterul pro-Israel Mark Levin, pentru a-și transmite mesajul“, a mai transmis CNN. Miercuri, Levin a afirmat că acordul „nu are niciun sens” și a calificat fondul de reconstrucție pentru Iran drept un „fond negru”.

Netanyahu va încerca, de asemenea, să se bazeze pe senatorii pro-Israel pentru a-l convinge pe Trump, precizează CNN. Însă chiar și cei precum senatorul republican Lindsey Graham, care a militat pentru mai multe atacuri asupra Iranului, și-au schimbat poziția. Graham a declarat ieri că acordul cu Iranul „va fi benefic pentru Statele Unite”.

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