Cum încearcă Netanyahu să atragă electoratul tânăr înainte de alegerile parlamentare. Premierul a postat pe TikTok un clip realizat cu A.I. în care dansează alături de Trump pe muzică reggaeton

În plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din Israel, Benjamin Netanyahu a postat pe pagina sa oficială de TikTok un videoclip generat cu inteligența artificială în care el și președintele Donald Trump dansează pe muzică reggaeton.

Cei doi lideri de stat sunt înfățișați într-un terminal de aeroport, unde Netanyahu pare că îl așteaptă pe Donald Trump. Când cei doi se întâlnesc, premierul Israelului începe să danseze, fiind urmat rapid de Trump, care își lasă bagajul deoparte pentru a se alătura coregrafiei.

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Videoclipul a strâns rapid milioane de vizualizări, peste 1,5 milioane de aprecieri și mii de comentarii. Mulți utilizatori s-au amuzat de tonul umoristic al clipului, în timp ce alții au criticat momentul ales pentru o astfel de postare lejeră, având în vedere tensiunile geopolitice din regiune.

Postarea a fost realizată cu doar câteva zile înainte de alegerile legislative din Israel, unde partidul Likud al lui Netanyahu se află într-o competiție strânsă. Prin aceste clipuri, echipa de campanie a premierului israelian încearcă să atragă direct electoratul tânăr de pe TikTok pentru alegerile care vor avea loc pe 27 octombrie.

Clipul a fost postat la scurt timp după ce Donald Trump l-a susținut public pe Netanyahu pe platforma Truth Social, unde a îndemnat alegătorii israelieni să-l voteze.