New Yorkul îngheață chiriile. Primarul Zohran Mamdani declară o „victorie istorică“ în fața proprietarilor din Manhattan

O comisie pentru locuințe din New York a aprobat un angajament important asumat de primarul Zohran Mamdani în campania sa electorală, acela de a îngheța chiriile pentru aproximativ un milion de apartamente, relatează BBC.

Rezultatul votului care a avut loc joi seara a fost întâmpinat cu urale și aplauze din partea a sute de oameni din Manhattan, în momentul în care „Consiliul pentru Reglementarea Chiriilor” (RGB) a aprobat înghețarea chiriilor atât pentru contractele de un an, cât și pentru cele de doi ani.

Mamdani a declarat într-un comunicat că aceasta reprezintă o „victorie istorică pentru chiriașii din New York”.

Consiliul a votat în favoarea acestei politici cu 7 voturi la 1, la câteva ore după demisia publică a uneia dintre membrele sale, Christina Smyth, care a acuzat consiliul de părtinire și de „ignorarea în cunoștință de cauză a propriilor dovezi” conform cărora proprietarii se confruntă cu o creștere bruscă a costurilor de exploatare.

În New York, chiria reglementată (rent regulation) este un sistem legal prin care statul limitează suma maximă pe care un proprietar o poate cere pentru un apartament și protejează chiriașii împotriva evacuărilor abuzive. Acest sistem a fost creat pentru a menține locuințele accesibile. Este cea mai comună formă de reglementare în New York, aplicându-se la peste un milion de apartamente. Proprietarul nu poate mări chiria după bunul plac. Procentul maxim de mărire anuală este stabilit strict de un consiliu guvernamental numită Rent Guidelines Board (RGB).

RGB este alcătuit din nouă membri, numiţi de către primar. Smyth a fost unul dintre cei trei membri numiți de fostul primar al orașului New York, Eric Adams. Mamdani i-a numit pe ceilalți șase membri după ce a preluat funcția în acest an. Smyth a declarat că rezultatul fusese stabilit dinainte de primar.

RGB – Rent Guidelines Board – stabileşte în fiecare an plafoane ale creşterii sumelor chiriilor acestor locuinţe supuse reglementării. Chiria medie lunară pentru un apartament cu chirie reglementată a fost de 1.599 de dolari, potrivit studiului din 2025 al consiliului. Începând de la 1 octombrie, cele aproape un milion de locuinţe din cadrul acestui dispozitiv de control nu vor mai creşte chiriile, la o prelungire a contractului de închiriere, indiferent dacă este vorba despre o perioadă de unul sau de doi ani, a decis joi acest organism.

În cadrul audierilor publice organizate înaintea votului, chiriașii au susținut că veniturile nu țin pasul cu inflația și că majorările de chirie din trecut nu au fost folosite pentru reparații sau îmbunătățiri ale clădirilor.

Însă grupurile care reprezintă proprietarii au avertizat că, în urma înghețării chiriilor, va fi mai dificil să țină pasul cu creșterea impozitelor, a costurilor utilităților și a reparațiilor, ceea ce va duce la înrăutățirea condițiilor pentru chiriași.

În timpul campaniei electorale a lui Mamdani pentru funcția de primar, de la sfârșitul anului trecut, angajamentele sale electorale s-au concentrat pe problemele legate de costul vieții cetățenilor din New York, înghețarea chiriilor fiind una dintre promisiunile principale.

După alegerea sa, Mamdani s-a mutat dintr-un apartament cu un dormitor din Queens, cu chirie reglementată, de aproximativ 2.300 de dolari pe lună, în reședința oficială a primarului din Manhattan, cu cinci dormitoare.