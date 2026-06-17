Ucraina este grav afectată de criza de personal militar, și nu pentru că ar avea pierderi uriașe pe front, ci din cauza numărului masiv de dezertări. Numărul dezertărilor depășește Armata României, care are 70.000 – 80.000 de militari activi.

Peste 200.000 de militari ucraineni sunt căutați de autoritățile din Ucraina. Aceștia sunt catalogați drept „absenți fără permisiune”.

Potrivit presei ucrainene, militarii ucraineni ar profita de ineficiența legilor actuale, cu toate că legea marțială este în vigoare în Ucraina din 2022.

Ministerul Apărării a pregătit un proiect de lege pentru a întări controlul. Ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, a explicat că legislația actuală este ineficientă și că nu există sentințe judecătorești împotriva dezertorilor.

Noile prevederi vor fi aplicate doar celor „absenți fără permisiune” după data de 12 iunie 2026.

Pentru militarii care au dezertat înainte de 12 iunie există un sistem de întoarcere fără pedepse.

Primii 200 de militari au depus rapoarte, iar 51 de rapoarte au fost aprobate. Ministerul Apărării din Ucraina a mai anunțat o demobilizare parțială, care va începe la toamnă, însă se va aplica doar personalului militar care a fost pe front începând din 2022.

Surse din domeniul securității rusești spun că numărul dezertorilor ar fi mult mai crescut: aproape 480.000 de soldați care au părăsit armata Ucraine

Până la sfârșitul anului 2025, 161.500 de persoane erau căutate în dosare penale pentru abandonarea posturilor, potrivit Voennodelo.

Sursa Foto: Armata Ucrainei/Shutterstock