Ucraina și Ungaria au semnat un acord pentru drepturile comunității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia, a anunțat Peter Magyar, printr-un mesaj video publicat pe Facebook.

Acordul vizează drepturile culturale, lingvistice și politice ale minorității maghiare, potrivit Strana.

Ucraina va proteja drepturile minorităților

Ucraina își asumă oficial angajamentele de a pune în acțiune planul pentru protecția drepturilor minorităților, elaborat în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană.

„Acordul istoric dintre Ungaria și Ucraina privind drepturile educaționale, culturale, lingvistice și politice ale comunității maghiare din Transcarpatia a intrat în vigoare”, a declarat Magyar, care s-a lăudat că a reușit să soluționeze problema în câteva săptămâni spre deosebire de predecesorul său, fostul premier maghiar Viktor Orban.

„În doar câteva săptămâni, am reușit să rezolvăm o problemă pe care guvernul Orbán nu a reușit să o rezolve timp de zece ani”, a subliniat el.

„Aceasta înseamnă că îndeplinirea obligațiilor Ucrainei a devenit, de asemenea, o așteptare a Uniunii Europene”, a adăugat Magyar.

Despre Transcarpatia

Comisia Europeană și Consiliul European vor monitoriza respectarea angajamentelor Ucrainei. Regiunea ucraineană cu o suprafață de 12.777 km pătrați este populată de 1.244.476 de oameni.

Situată în sud-vestul Ucrainei și în nordul lanțului montan al Carpaților, se învecinează cu România, Ungaria, Polonia și Slovacia.

Demografic, populația este multietnică:

1.010.100 de ucraineni

151.500 de unguri

32.100 de români

31.000 de ruși

14.000 de rromi

5.600 de slovaci

3.500 de germani

La un referendum din 1991, 78% dintre alegători au votat pentru autonomie, dar Kievul nu le-a acordat-o.

Sursa Foto: Profimedia/Wikipedia Commons