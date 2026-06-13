Prima pagină » Știri externe » Ucraina și Ungaria au semnat un acord pentru drepturile comunității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia

Ucraina și Ungaria au semnat un acord pentru drepturile comunității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia

Ucraina și Ungaria au semnat un acord pentru drepturile comunității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia
Galerie Foto 11
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ucraina și Ungaria au semnat un acord pentru drepturile comunității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia, a anunțat Peter Magyar,   printr-un mesaj video publicat pe Facebook. 

Acordul vizează drepturile culturale, lingvistice și politice ale minorității maghiare, potrivit Strana.

Ucraina va proteja drepturile minorităților

Ucraina își asumă oficial angajamentele de a pune în acțiune planul pentru protecția drepturilor minorităților, elaborat în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană.

„Acordul istoric dintre Ungaria și Ucraina privind drepturile educaționale, culturale, lingvistice și politice ale comunității maghiare din Transcarpatia a intrat în vigoare”, a declarat Magyar, care s-a lăudat că a reușit să soluționeze problema în câteva săptămâni spre deosebire de predecesorul său, fostul premier maghiar Viktor Orban.

„În doar câteva săptămâni, am reușit să rezolvăm o problemă pe care guvernul Orbán nu a reușit să o rezolve timp de zece ani”, a subliniat el.

„Aceasta înseamnă că îndeplinirea obligațiilor Ucrainei a devenit, de asemenea, o așteptare a Uniunii Europene”, a adăugat Magyar.

Despre Transcarpatia

Comisia Europeană și Consiliul European vor monitoriza respectarea angajamentelor Ucrainei. Regiunea ucraineană cu o suprafață de 12.777 km pătrați este populată de 1.244.476 de oameni.

Situată în sud-vestul Ucrainei și în nordul lanțului montan al Carpaților, se învecinează cu România, Ungaria, Polonia și Slovacia.

Demografic, populația este multietnică:

  • 1.010.100 de ucraineni
  • 151.500 de unguri
  • 32.100 de români
  • 31.000 de ruși
  • 14.000 de rromi
  • 5.600 de slovaci
  • 3.500 de germani

La un referendum din 1991, 78% dintre alegători au votat pentru autonomie, dar Kievul nu le-a acordat-o.

Sursa Foto: Profimedia/Wikipedia Commons

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Panică la bordul unui avion, după ce a fost lovit de fulger. Aeronava cu cei 207 de pasageri a aterizat de urgență
22:30
Panică la bordul unui avion, după ce a fost lovit de fulger. Aeronava cu cei 207 de pasageri a aterizat de urgență
NEWS ALERT Trump spune că acordul de pace cu Iranul va fi semnat mâine: „Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă pentru toată lumea”
21:25
Trump spune că acordul de pace cu Iranul va fi semnat mâine: „Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă pentru toată lumea”
PACE ÎN IRAN Axios: Războiul dintre SUA și Iran s-ar putea încheia oficial duminică, printr-o semnătura electronică
20:41
Axios: Războiul dintre SUA și Iran s-ar putea încheia oficial duminică, printr-o semnătura electronică
FLASH NEWS Viktor Orban este reales în fruntea partidului de opoziție Fidesz din Ungaria: „Nu renunț niciodată”
20:38
Viktor Orban este reales în fruntea partidului de opoziție Fidesz din Ungaria: „Nu renunț niciodată”
SCANDAL Imagini cu momentul când numele lui Donald Trump a fost îndepărtat de pe clădirea Kennedy Center, chiar înainte de ziua de naștere a președintelui
19:59
Imagini cu momentul când numele lui Donald Trump a fost îndepărtat de pe clădirea Kennedy Center, chiar înainte de ziua de naștere a președintelui
EVENIMENT Presa franceză: Trump și Zelenski vor lua parte la summitul G7 din Franța. Ce va face Trump
18:59
Presa franceză: Trump și Zelenski vor lua parte la summitul G7 din Franța. Ce va face Trump
Mediafax
PROMISIUNEA lui Tomac. Ce se întâmplă cu banii tăi?
Digi24
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de summitul NATO: „Vrem ca Rusia să ardă și mai tare”
Cancan.ro
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua divă a Mondialului. A lucrat în zidărie și acum atrage toate privirile
Adevarul
„Noi muncim, nu gândim” și ziua în care s-a stins din nou lumina în România. Ce spun istoricii despre evenimentele din 13-15 iunie 1990
Mediafax
În America ca în România? Temeri privind influențarea ALEGERILOR prin bani din campanii
Click
Destinația de vacanță care a cucerit doi vloggeri români. Motivul pentru care se întorc de fiecare dată când au ocazia: „Îți dă un reset, te eliberează și te invață”
Digi24
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană letală
Cancan.ro
După 21 de ani de muncă, o româncă a depus dosar de pensionare pentru limită de vârstă, la 62 de ani. Ce pensie a primit
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ferrari declarat daună totală. Ce problemă tehnică a schimbat totul
Descopera.ro
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Mesajul transmis de Kim Jong Un lui Vladimir Putin de Ziua Națională a Rusiei
FLASH NEWS Jandarmeria s-a sesizat în privința unor activități cu caracter xenofob la „Marșul Normalității”
23:06
Jandarmeria s-a sesizat în privința unor activități cu caracter xenofob la „Marșul Normalității”
FLASH NEWS Ilie Bolojan a fost în vizită la Cimitirul de Onoare de la Țiganca. Premierul demis a depus o coroană de flori în memoria soldaților români
21:49
Ilie Bolojan a fost în vizită la Cimitirul de Onoare de la Țiganca. Premierul demis a depus o coroană de flori în memoria soldaților români
VIDEO Trafic de coșmar pe Valea Oltului, la pasajul peste Râul Vadului. Șoferii sunt revoltați: „Stăm ca proștii într-o țară în care taxele s-au dublat”
21:46
Trafic de coșmar pe Valea Oltului, la pasajul peste Râul Vadului. Șoferii sunt revoltați: „Stăm ca proștii într-o țară în care taxele s-au dublat”
Patrick André de Hillerin: Ziua în care Dominic Fritz a devenit cu adevarat român și a întors armele împotriva lui Nicușor Dan
20:51
Patrick André de Hillerin: Ziua în care Dominic Fritz a devenit cu adevarat român și a întors armele împotriva lui Nicușor Dan
VIDEO O turistă a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul. Femeii i s-a făcut rău pe traseul spre Vârfu Ciucaș
20:46
O turistă a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul. Femeii i s-a făcut rău pe traseul spre Vârfu Ciucaș
EVENIMENT Biserica de 20 de milioane de euro a lui Gigi Becali va fi inaugurată mâine. La ce oră are loc slujba de sfințire
19:52
Biserica de 20 de milioane de euro a lui Gigi Becali va fi inaugurată mâine. La ce oră are loc slujba de sfințire

Cele mai noi

Trimite acest link pe