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NYT: Semnale GPS bruiate în Europa de sateliți ruși. Cercetătorii avertizează asupra unei vulnerabilități majore

NYT: Semnale GPS bruiate în Europa de sateliți ruși. Cercetătorii avertizează asupra unei vulnerabilități majore
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Mai multe întreruperi scurte ale semnalului GPS au fost înregistrate în Europa în ultimii ani, iar cercetători din SUA și Spania susțin că, în cel puțin trei cazuri, sursa interferențelor a fost o rețea de sateliți ruși. Deși incidentele au durat doar câteva secunde, specialiștii avertizează că fenomenul scoate la iveală vulnerabilități importante ale infrastructurii de navigație pe care se bazează societatea modernă, relatează The New York Times.

Semnale GPS bruiate în Europa de sateliți ruși

Potrivit unui studiu publicat de profesorul Todd Humphreys, directorul Laboratorului de Radionavigație al Universității din Texas, și unor cercetări realizate separat de experți ai companiei spaniole GMV, au fost identificate 75 de episoade de interferență GPS începând din 2019.

În cel puțin trei dintre aceste cazuri, cercetătorii au concluzionat că semnalele perturbatoare proveneau de la sateliți ruși. Pentru restul incidentelor, datele disponibile nu permit o identificare certă a sursei, însă tiparul semnalului observat este similar.

Specialiștii subliniază că semnalul detectat nu seamănă cu metodele clasice de bruiaj, care generează de regulă zgomot radio aleatoriu. În schimb, acesta este structurat și proiectat cu atenție.

Investigații la nivelul Uniunii Europene

The New York Times relatează că Uniunea Europeană a desvășurat o investigație privind aceste incidente, însă concluziile rămân clasificate. Un purtător de cuvânt al instituțiilor europene a confirmat că se lucreză la dezvoltarea unor sisteme capabile să detecteze și să localizeze interferențe care afectează serviciile de navigație.

De asemenea, oficialii de rang înalt din cadrul Forțrlor Aeriene ale SUA au fost informați despre incidente. Potrivit unor surse familiarizate cu briefingurile, rețeaua de sateliți ruli a dost identificată drept sursa interferențelor.

Întreruperi de câteva secunde, dar cu implicații importante

Fenomenul a afectat dispozotive din numeroase țări europene, de la Islanda până în Italia. Totuși, întreruperile au fost foarte scurte, de regulă de sub 10 secunde, motiv pentru care au provocat probleme majore utilizatorilor.

Semnalele perturbatoare operează pe frecvențe apropiate celor utilizate de sistemul GPS și sunt suficient de puternice pentru a afecta recepția acestora. Interferențele au fost observate asupra sistemelor de navigație ale SUA, Uniunii Europene și Chinei, însă și asupra sistemului rusesc.

Aceste cazuri reprezintă unele dintre primele exemple cunoscute public de interferență GPS provenită din spațiu. Până acum, incidente similare implicând sateliți chinezi sau americani au fost atribuite unor defecțiuni tehnice izolate.

Temeri privind riscurile unui bruiaj din spațiu

Experții spun că, indiferent dacă interferențele sunt intenționate sau accidentale, situația ridică semne de întrebare serioase. Spre deosebire de emițătoarele de la sol, de pe nave sau aeronave, un satelit poate afecta zone extrem de intense.

Dana Goward, președintele Resilient Navigation and Timing Foundation, atrage atenția că GPS-ul este utilizat mult dincolo de aplicațiile de navigație pentru consumatori. Tehnologia este esențială pentru sincronizarea rețelelor electrice, funcționarea antenelor de telefonie mobilă și transmiterea unor alerte critice pentru aviație.

Ramsey Faragher, directorul Royal Institute of Navigation din Londra, avertizează că o platformă spațială capabilă să bruieze semnale ar putea, teoretic, să afecteze selectiv un cintinent întreg.

Sateliții implicați fac parte din sistemul rusesc de avertizare timpurie

Cei trei sateliți identificați de cercetători aparțin constelației rusești EKS, utilizată pentru detectarea lansărilor de rachete și a exploziilor nucleare la nivel global.

Primul episod de interferență a fost înregistrat în octombrie 2019, la aproximativ o lună după lansarea primului satelit activ din această rețea. Cel mai recent caz a fost detectat în februarie anul acesta.

Mai mulți experți în programele spațiale și militare ale Rusiei consideră puțin probabil ca sateliții să fie utilizați intenționat pentru misiuni de bruiaj, având în vedere rolul lor strategic în sistemul de avertizare timpurie al Moscovei.

Cu toate acestea, cercetătorii susțin că fenomenul trebuie tratat cu maximă seriozitate. Profesorul Todd Humphreys a descris situația drept „un semnal de alarmă pentru toți”.

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